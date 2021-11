Minister zdrowia o szpitalu w Pszczynie i śmierci ciężarnej. "Błędne decyzje"

Oprac.: Harald Kittel WIADOMOŚCI LOKALNE

Wynik kontroli NFZ w szpitalu w Pszczynie "niestety wypada kiepsko dla zespołu, który tam pracował. Były to błędne decyzje, które niestety się zdarzają" - powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapowiedział, że szczegóły raportu zostaną przedstawione "wkrótce". We wrześniu w lecznicy zmarła 30-latka w 22. tygodniu ciąży, której rodzina zarzuca lekarzom, że zbyt długo zwlekali z zakończeniem ciąży.

Zdjęcie W całym kraju po śmierci 30-letniej Izabeli odbyły się protesty / Jakub Kaminski/East News / East News