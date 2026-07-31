W skrócie Policjanci zatrzymali 31-latka kierującego BMW, który nie zatrzymał się do kontroli na drodze krajowej nr 94 i miał zakaz prowadzenia pojazdów.

Według relacji RMF FM, podczas ucieczki mężczyzna najechał na policjanta, a funkcjonariusze oddali sześć strzałów ostrzegawczych w powietrze oraz dwa w opony auta.

Z zatrzymanym 31-latkiem prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora.

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Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 11.

- Policjanci katowickiej grupy "Speed" patrolując drogę krajową nr 94 ujawnili samochód osobowy marki BMW, który przekroczył prędkość. W związku z tym, wydane zostały sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania, natomiast kierujący podjął próbę ucieczki. W wyniku działań policjanci zatrzymali 31-latka na terenie Czeladzi - powiedział w rozmowie z Interią mł. asp. Sebastian Chojnacki z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Pościg za uciekającym 31-latkiem. Media: Policjanci oddali strzały

RMF FM relacjonuje, że mężczyzna przed zatrzymaniem ruszył samochodem na próbującego go zatrzymać funkcjonariusza i na niego najechał. Pościg miał zakończyć się po użyciu broni przez policjantów, którzy mieli oddać sześć strzałów ostrzegawczych w powietrze oraz dwa w opony auta.

Z zatrzymanym prowadzone są obecnie czynności pod nadzorem prokuratury. Według informacji przekazanych przez mł. asp. Marcina Szopę z KPP w Czeladzi, mężczyzna podczas ucieczki zawrócił na wiadukcie w Sosnowcu i wtedy pojawił się w Czeladzi.

- Doszło jeszcze do zdarzenia z pojazdem ciężarowym. Policjanci próbowali kilkukrotnie zatrzymać mężczyznę, udało się to za pomocą samochodu służbowego na ul. Wiejskiej w Czeladzi - relacjonował mł. asp. Szopa.

Potwierdził też, że zatrzymany mężczyzna miał zakaz prowadzenia pojazdów. RMF FM dodało również, że 31-latek pod nadzorem policjantów został przewieziony do szpitala z urazem ręki, a stan potrąconego policjanta jest stabilny.





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