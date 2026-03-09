Makabryczne odkrycie w Rybniku. W domu znaleziono ciała dwóch mężczyzn

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

W jednym z domów jednorodzinnych w Rybniku znaleziono ciała dwóch mężczyzn w wieku 68 i 41 lat. Według nieoficjalnych informacji mogą to być ojciec i syn. Starszy z nich miał być byłym prokuratorem katowickiej Prokuratury Apelacyjnej. Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci.

Sygnały w radiowozie policyjnym
Dramat w domu jednorodzinnym w Rybniku. Nie żyją dwaj mężczyźni (zdj. ilustracyjne)Lukasz GdakEast News

W skrócie

  • W domu przy ul. Platanowej w Rybniku znaleziono ciała 68-letniego i 41-letniego mężczyzny.
  • Według nieoficjalnych informacji ofiarami mogą być ojciec i syn, a starszy z nich miał być byłym prokuratorem katowickiej Prokuratury Apelacyjnej.
  • Policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenie okoliczności tragedii, a postępowanie w tej sprawie jest w toku.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło w sobotę przed godz. 13 w domu przy ul. Platanowej w Rybniku.

- Potwierdzam, że otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące jednego z domów jednorodzinnych przy ul. Platanowej w Rybniku. Na miejscu zdarzenia znaleziono zwłoki dwóch osób - 68-latka i 41-latka - powiedział w rozmowie z Interią oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.

Na ciałach nie było widocznych obrażeń, sekcja zwłok ma dać odpowiedź na pytanie, co było przyczyną ich śmierci.

Zobacz również:

Tragiczny pożar pustostanu w Skarżysku-Kamiennej. Nie żyją trzy osoby
Świętokrzyskie

Tragedia w Świętokrzyskiem. W pożarze pustostanu zginęły trzy osoby

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    - Kluczową kwestią będzie sekcja zwłok, która zostanie przeprowadzona i wyznaczy dalszy kierunek postępowania. Zapewne zostaną też zlecone badania histopatologiczne i toksykologiczne, to zapewne da odpowiedź na pytanie co było przyczyną zgonu obu tych osób - powiedziała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Agnieszka Bukowska.

    Tragedia w Rybniku. Znaleziono zwłoki dwóch mężczyzn

    Jak podaje portal ROW.info.pl, ofiary to najprawdopodobniej ojciec i syn. Według nieoficjalnych ustaleń wśród zmarłych ma być były prokurator katowickiej Prokuratury Apelacyjnej, który w przeszłości został prawomocnie skazany na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Drugą ofiarą ma być jego 41-letni syn.

    Zobacz również:

    Brazylia. W Belo Horizonte zawalił się dom opieki, osiem osób nie żyje
    Świat

    Tragedia w Brazylii, zginęło co najmniej osiem osób. Zawalił się dom opieki

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger

      Na miejscu zdarzenia przez kilka godzin pracowały służby. Policjanci prowadzili czynności, które mają pomóc w ustaleniu przebiegu i dokładnych okoliczności tragedii.

      Na razie śledczy nie przekazują szczegółowych informacji dotyczących zdarzenia.

      Zobacz również:

      Policja interweniowała na miejscu zbrodni. W Raciążu doszło do podwójnego morderstwa (zdj. ilustracyjne)
      Mazowieckie

      Tragedia w Raciążu. Doszło do podwójnego morderstwa

      Dawid Szczyrbowski
      Dawid Szczyrbowski
      "Śniadanie Rymanowskiego": Czarnek o koalicji z Braunem. Mocna deklaracjaPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze