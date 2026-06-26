W skrócie Lodziarnia "Pod Dębem" w Pszczynie kontynuuje akcję rozdawania darmowych lodów za świadectwa z czerwonym paskiem, mimo interwencji Rzeczniczki Praw Dziecka.

Sprawa zyskała ogólnopolski rozgłos po doniesieniu rodzica dotyczącym rzekomej dyskryminacji mniej zdolnych uczniów.

Zarówno lokalni samorządowcy, jak i minister edukacji, wyrazili poparcie dla akcji, podkreślając jej motywujący charakter.

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Zamieszanie wokół Lodziarni "Pod Dębem" w Pszczynie rozpoczęło się od donosu jednego z rodziców, który zwrócił się do Rzeczniczki Praw Dziecka Moniki Horny-Cieślak, wskazując, że akcja rozdawania darmowych deserów za okazanie świadectwa z czerwonym paskiem jest dyskryminująca wobec mniej zdolnych uczniów.

Sprawa zyskała ogólnopolski rozgłos, a kontynuacja trwającej od ćwierć wieku tradycji stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak RPD zwróciła się do pani Jolanty Hałas, właścicielki lodziarni, o zakończenie inicjatywy.

Pszczyna. Akcja "lody za pasek" trwa. Kolejki przez Lodziarnią "Pod Dębem"

Mimo presji świętowanie zakończenia roku szkolnego trwa. W piątek od rana uczniowie przychodzą ze swoimi świadectwami, żeby odebrać zasłużoną nagrodę. - Każde dziecko, które dzisiaj przyjdzie otrzyma loda za okazaniem świadectwa - powiedziała Polsat News pani Jolanta.

Jak się okazało, prośba Horny-Cieślak zamiast położyć kres akcji, tylko ją wypromowała.

- Każdego roku są tutaj ogromne kolejki, a w tym będą dwa razy większe. To bardzo dobra inicjatywa i powinniśmy ją wspierać - mówił jeden z młodych rozmówców Polsat News.

"Dyskryminacja", która była powodem interwencji RPD, jak się okazało przez wielu nie jest postrzegana w ten sposób. - Jak widzę, że inni zdobywają nagrody, to dla mnie też jest motywacja, że jestem w stanie to osiągnąć - powiedział inny uczeń.

Prośba RPD wywołała poruszenie. Zareagowała minister edukacji

Według stanowiska Biura Rzecznika Praw Dziecka akcje promocyjne lub społeczne uzależniające nagrody od wyników w nauce mogą prowadzić do negatywnych skutków społecznych.

Jak wskazano w piśmie z początku czerwca, inicjatywy tego typu mogą wywoływać nadmierną presję psychiczną, promować niezdrową rywalizację oraz prowadzić do wykluczenia dzieci, które z różnych powodów nie osiągają najwyższych wyników w nauce.

Sprawa od samego początku wywołała poruszenie mieszkańców Pszczyny i lokalnych samorządowców. Głos w sprawie zabrał wtedy radny Rady Miejskiej w Pszczynie Jacek Granda.

Jak podkreślił, intencje związane z ochroną dzieci zasługują na szacunek, jednak w tym przypadku reakcja urzędu była - jego zdaniem - nieadekwatna do sytuacji.

"Dzieci mają frajdę. Rodzice uśmiech. Społeczność trochę więcej dobra. Takie inicjatywy warto chronić, a nie piętnować" - ocenił.

Również szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka zwróciła się w mediach społecznościowych do Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz pełniącej tę funkcję Moniki Horny-Cieślak.

"Litości… Pracowitość, ambicje i talent uczniów i uczennic warto zauważyć i nagradzać. To motywuje też inne dzieci do nauki i pracy. Robią to szkoły, rodzice, samorządy, organizacje pozarządowe. Fajnie, że też czasem lodziarnie. Czy inne firmy" - stwierdziła we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych 3 czerwca.





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