Łaziska Górne: Tragiczny wypadek w elektrowni. Kobieta straciła rękę

Oprac.: Marta Stępień WIADOMOŚCI LOKALNE

Do tragicznego wypadku doszło w elektrowni Łaziska należącej do spółki Tauron Wytwarzanie. Jedna z pracownic, 53-letnia kobieta straciła rękę na wysokości łokcia. Ranna została przetransportowana do szpitala helikopterem LPR - poinformował "Dziennik Zachodni".

Zdjęcie W elektrowni Łaziska doszło do tragicznego wypadku. Ranna jest pracownica / Tomasz Kawka/East News / East News