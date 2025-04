54-letniego księdza zatrzymali na polecenie prokuratury policjanci z Wydziału Kryminalnego komendy wojewódzkiej w Katowicach. We wtorek przed południem śledczy rozpoczęli czynności z udziałem duchownego.

Jest to były proboszcz jednej z parafii w Małopolsce. Do zarzucanych mu przestępstw miało dojść w 2024 roku. Postępowanie przeciwko kapłanowi zainicjowało zgłoszenie delegata biskupiego do spraw ochrony dzieci i młodzieży.

- Chodzi o dwa czyny. Jeden z nich ma charakter stricte przestępstwa seksualnego. Drugi z nich jest powiązany z tym pierwszym czasowo i sytuacyjnie. Łącznie mamy więc dwie pokrzywdzone osoby, obie to osoby małoletnie - powiedział Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

54-letni ksiądz z diecezji sosnowieckiej zatrzymany. Grozi mu dożywocie

Pierwszy z zarzucanych zatrzymanemu księdzu czynów zagrożony jest karą od pięciu lat więzienia do dożywocia. Drugie z przestępstw dotyczy natomiast "fizycznego oddziaływania na osobę małoletnią wbrew jej woli".

Informację o zatrzymaniu kapłana potwierdziła Kuria Diecezjalna w Sosnowcu. Jej rzecznik ks. Przemysław Lech przekazał, że we wrześniu 2024 roku na mocy decyzji biskupa sosnowieckiego duchowny został zawieszony na urzędzie proboszcza, otrzymał zakaz publicznej posługi duszpasterskiej oraz nakaz przebywania we wskazanym miejscu.

"Powodem takiej decyzji było zgłoszenie, które wpłynęło do biskupiego delegata do spraw ochrony dzieci i młodzieży, który natychmiast podjął działania sprawdzające w tym zakresie. Stosowne zgłoszenie zostało przekazane także do wiadomości prokuratury (zgodnie z obowiązującym prawem)" - napisał ks. Lech.

Jak dodał rzecznik kurii, na tej podstawie, w myśl obowiązujących procedur wyrażonych przez Stolicę Apostolską w Normach o przestępstwach zastrzeżonych Dykasterii Nauki Wiary, strona kościelna przeprowadziła już własne dochodzenie w tej sprawie. Zostało ono zakończone, a jego akta przekazano do Stolicy Apostolskiej, która podejmie ostateczną decyzję dotyczącą zatrzymanego we wtorek księdza.

"Działania Kurii Diecezjalnej mają na celu dobro, ochronę i pomoc osobom skrzywdzonym. Podejmujemy stałe wysiłki, aby kościoły i parafie były miejscami bezpiecznymi i przyjaznymi dla wszystkich. Kuria Diecezjalna podtrzymuje wolę współpracy z organami procesowymi w celu wyjaśnienia sprawy" - dodał ksiądz Lech.

Kolejni duchowni z zarzutami. Ciążą na nich poważne oskarżenia

54-letni duchowny to czwarta osoba, która usłyszała zarzuty w toczącym się w Sosnowcu dużym śledztwie dotyczącym wykorzystywania małoletnich. Na polecenie tamtejszej prokuratury na początku października, w ramach tego samego postępowania, zatrzymano trzech mężczyzn. Dwaj z nich to czynni duchowni diecezji sosnowieckiej. Trzeci jest byłym księdzem, także z tej diecezji, ale stawiane mu zarzuty dotyczą okresu, kiedy jeszcze był kapłanem; usłyszał on zarzuty dotyczące oszustw.

Dwaj czynni księża usłyszeli wówczas łącznie kilkanaście zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych na szkodę dzieci. Jeden z nich, Jacek K., został aresztowany. Początkowo prokuratura zarzucała mu dwa przestępstwa, później uzupełniła zarzuty o kolejne dwa czyny.

Drugi z księży, Dariusz L., odpowie za popełnienie dziewięciu przestępstw na szkodę dzieci. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko niemu. Według ustaleń śledztwa do przestępstw miało dochodzić w dwóch szkołach, w których uczył ks. L.

W styczniu 2025 roku media informowały, że ks. Dariusz L., mimo ciążących na nim zarzutów i zakazu posługi duszpasterskiej, chodził po kolędzie, odwiedzając domy w jednej z parafii w Jaworznie. Na wieść o tym biskup sosnowiecki Artur Ważny wydał nakaz karny oraz udzielił księdzu upomnienia kanonicznego i nagany. W przypadku kolejnego złamania zakazów duchownemu grozi suspensa - podała wówczas sosnowiecka kuria, przepraszając wszystkie osoby zaniepokojone i dotknięte tą sprawą.

Śledztwo w sprawie zdarzeń w diecezji sosnowieckiej

Toczące się w Prokuraturze Okręgowej w Sosnowcu śledztwo zostało wszczęte w marcu 2023 r. na podstawie informacji pozyskanych w toku innego postępowania.

Chodzi o zabójstwo 26-letniego diakona przy domu katolickim przy ul. Kościelnej w Sosnowcu. Z ustaleń prokuratury wynika, że życia pozbawił go 40-letni ksiądz, oddając do niego sześć strzałów z rewolweru i zadając wiele ciosów nożem. Potem popełnił samobójstwo. Obaj duchowni pełnili posługę w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone z uwagi na śmierć sprawcy.

W październiku 2024 roku została powołana i po raz pierwszy spotkała się w pełnym składzie Komisja "Wyjaśnienie i Naprawa" spraw wrażliwych diecezji sosnowieckiej. Jej zadaniem jest zbadanie zdarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie na terenie diecezji. To trzeci zespół powołany przez biskupa Ważnego. Wcześniej swoją pracę rozpoczęła już Komisja ds. rozeznania i rozwoju diecezji sosnowieckiej oraz Zespół ds. formacji duchowieństwa.

