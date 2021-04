Ponad 4,5 tys. przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono minionej doby w województwie śląskim, które pozostaje regionem z największą w kraju liczbą nowych zachorowań. Kolejnych 19 pacjentów trafiło do szpitali w województwach ościennych. 70 proc. interwencji karetek to wyjazdy do pacjentów z COVID-19.

Śląsk ciągle pozostaje "liderem" w statystykach

Jak wynika z sobotnich danych Ministerstwa Zdrowia , ostatniej doby w woj. śląskim potwierdzono 4506 nowych przypadków zakażenia, wobec rekordowych ponad 6 tys. w ciągu doby w minioną środę. Nadal liczba nowych zakażeń jest największa w Polsce, gdzie ogółem w sobotę zdiagnozowano ponad 28 tys. przypadków SARS-CoV-2.

Jak poinformowała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska, minionej doby kontynuowano rozpoczętą przed kilkoma dniami relokację pacjentów z COVID-19 do szpitali poza regionem. Najczęściej dotyczy to chorych, którzy trafili do szpitali w pobliżu granic województwa; po triażu są oni przewożeni do wybranych szpitali, głównie w województwach opolskim, małopolskim i łódzkim, gdzie jest większa dostępność miejsc na oddziałach covidowych. Łącznie poza region relokowano dotąd ponad 120 pacjentów z woj. śląskiego.

W ciągu ostatniej doby karetki przewiozły 18 pacjentów z woj. śląskiego do szpitalu w Opolu, Głubczycach i Kędzierzynie-Koźlu (Opolskie), Chrzanowie i Oświęcimiu (Małopolskie) oraz Radomsku (Łódzkie). Ponadto, śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował pacjentkę wymagającą specjalistycznego leczenia ze szpitala w Sosnowcu do Kielc.

Liczba wyjazdów do pacjentów z koronawirusem systematycznie rośnie od miesiąca

Minionej doby karetki pogotowia w regionie wyjeżdżały do pacjentów 653 razy, z czego 457 interwencji (blisko 70 proc.) dotyczyło chorych z COVID-19. Liczba wyjazdów do pacjentów z koronawirusem systematycznie rośnie od miesiąca - 6 marca na 582 wyjazdy karetek, pacjentów covidowych dotyczyło 153. Tydzień później wyjazdów do chorych z koronawirusem było w ciągu doby 218, w kolejnym tygodniu 313, a tydzień temu 420.

W szpitalu tymczasowym w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach przebywa obecnie 252 pacjentów, spośród których 26 jest pod respiratorami. W drugim w regionie szpitalu tymczasowym, w pobliżu portu lotniczego w Pyrzowicach, leczonych jest 65 chorych, w tym 10 korzystających z respiratorów.

Z danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wynika, że w piątek w regionie wolnych było 815 na 4951 łóżek dla pacjentów z COVID-19 oraz 59 wolnych na 441 dostępnych respiratorów.

Kontynuowana jest akcja szczepień przeciwko COVID-19 - na przyszły tydzień punkty szczepień w woj. śląskim zgłosiły zapotrzebowanie na blisko 126 tys. szczepionek. Ponad sto gminnych samorządów zgłosiło też wojewodzie gotowość do zorganizowania na swoim terenie masowych punktów szczepień.