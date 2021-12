Na facebookowym profilu miasta Katowice pojawił się wpis promujący koncert poświęcony górnikom, którzy zginęli w czasie pacyfikacji kopalni "Wujek", 16 grudnia 1981 roku. Ratusz ogłosił konkurs, w którym do zdobycia były wejściówki na to wydarzenie.



"Z tej okazji mamy dla was 10 podwójnych wejściówek. Aby je zdobyć wystarczy napisać na fun@katowice.eu, ilu górników poniosło śmierć w wyniku zamieszek? Czas start - liczy się kolejność zgłoszeń" - napisano w mediach społecznościowych.

Zdjęcie Na profilu Miasta Katowice pojawił się wpis dotyczący konkursu / Facebook/Katowice.eu / materiały prasowe

Prezydent Katowic przeprasza. "Zostaną wyciągnięte konsekwencje"

W sieci pojawiła się fala krytycznych komentarzy na temat wpisu. Prezydent Katowic Marcin Krupa wydał oświadczenie, w którym przeprosił za "skandaliczny wpis".



"Na profilu FB Urzędu Miasta Katowice ukazał się skandaliczny wpis dotyczący pacyfikacji kopalni Wujek. To w pełni zrozumiałe, że wpis wywołał tak mocne oburzenie wielu mieszkańców. Tragiczna śmierć 9 zamordowanych przez ZOMO górników jest jedną z najstraszniejszych kart historii naszego regionu. Jako Prezydent Katowic osobiście przepraszam za post napisany przez pracownicę naszego urzędu. W tej sprawie zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje służbowe" - poinformował Marcin Krupa.