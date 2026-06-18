W skrócie Dwie osoby straciły życie, a dwie kolejne zostały ranne, gdy samochód osobowy z dużą prędkością uderzył w słup oświetleniowy w Sosnowcu.

Do wypadku doszło w godzinach nocnych na ulicy 3 Maja, a pojazdem podróżowały cztery osoby.

Dwóch poszkodowanych, kierowca i pasażer, zginęło na miejscu wskutek odniesionych obrażeń.

Policja ustaliła, że przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości do warunków, co doprowadziło do utraty panowania nad pojazdem i uderzenia w słup.

Służby apelują o ostrożność na drogach i przypominają o poważnych konsekwencjach nadmiernej prędkości.

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W godzinach nocnych na ulicy 3 Maja w Sosnowcu doszło do poważnego wypadku z udziałem samochodu osobowego.

Z pierwszych informacji wynikało, że pojazdem podróżowały trzy osoby, jednak po dotarciu służb okazało się, że poszkodowanych było czterech.

Według relacji ratowników "samochód osobowy z dużą prędkością uderzył w przydrożny słup oświetleniowy". Siła uderzenia była na tyle duża, że pojazd został poważnie uszkodzony, a część osób wymagała natychmiastowej pomocy medycznej.

Tragiczny wypadek w Sosnowcu. Dwie osoby nie żyją

"W wyniku przeprowadzonej segregacji medycznej dwóch poszkodowanych (kierowca i jeden z pasażerów - red.) zakwalifikowano do kategorii czarnej - ponieśli śmierć na miejscu zdarzenia wskutek odniesionych obrażeń" - czytamy w komunikacie SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

Kolejne dwie osoby zostały zakwalifikowane do kategorii czerwonej, co oznaczało konieczność natychmiastowego transportu do szpitali. Ich obrażenia wymagały pilnej interwencji medycznej. Jeden z poszkodowanych znajduje się w stanie ciężkim.

Wypadek w Sosnowcu. Ustalenia policji

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, do zdarzenia doszło około północy. "Kierujący samochodem osobowym w wyniku niedostosowania prędkości stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w słup oświetleniowy" - przekazała śląska policja.

Służby nadal wyjaśniają szczegółowe okoliczności wypadku. Na miejscu prowadzono czynności pod nadzorem policji, które mają pomóc w odtworzeniu przebiegu zdarzenia.

Wypadki na drogach. Apel służb o ostrożność

Ratownicy medyczni oraz policja zwracają uwagę na tragiczne konsekwencje nadmiernej prędkości. W komunikatach podkreślono, że to kolejne zdarzenie, które pokazuje, jak niewielki błąd może doprowadzić do utraty życia.

"Apelujemy o zachowanie ostrożności w ruchu drogowym. Od podejmowanych przez nas decyzji zależy bezpieczeństwo naszych bliskich oraz wszystkich osób uczestniczących w ruchu" - podkreślono. Rodzinom ofiar złożono również wyrazy współczucia.





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