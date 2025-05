Kierowca spłonął w samochodzie. Dramatyczny wypadek w Tychach

Na Górnym Śląsku w piątkowy wieczór doszło do dwóch śmiertelnych wypadków. W Tychach kierowca z niewiadomych przyczyn zjechał z trasy i uderzył w drzewo. Pojazd stanął w płomieniach, mężczyzna zginął. Z kolei w miejscowości Kobiór doszło do potrącenia pieszego. Rany okazały się poważne, a poszkodowany nie przeżył. Służby apelują do kierowców o czujność i przestrzeganie przepisów.