Kierowca seicento uciekał policji. Auto zatrzymało się na radiowozie

Do zdarzenia doszło w sobotę 25 marca, jednak dopiero teraz policja poinformowała o sprawie. Jak czytamy, kierowca seicento widział policję, jednak nie zamierzał zwalniać, ani zatrzymać się do kontroli. Wyjechał z jednej z podporządkowanych ulicy i omal nie doprowadził do zdarzenia z innym samochodem.

Gdy policjanci próbowali zrównać radiowóz z seicento, kierowca gwałtownie zmienił pas, zajechał im drogę i uderzył w radiowóz. Okazało się, że mężczyźni w aucie mieli powody do ucieczki - jeden posiadał narkotyki, a kierujący miał zakaz prowadzenia pojazdów.

Chorzów. Rajd seicento zakończony na radiowozie

Dwie z trzech osób obecnych w aucie staną przed sądem. 22-letni kierowca ze Świętochłowic (woj. śląskie) ma zakaz prowadzenia pojazdów. Był trzeźwy, pobrano mu krew do badań na obecność narkotyków.

22-latek został objęty policyjnym dozorem. Oprócz zlekceważenia sądowego zakazu odpowie też m.in. za ucieczkę przed policjantami. Za popełnione przestępstwa grozi mu do pięciu lat więzienia.

Odpowiedzialności nie uniknie również 20-letni pasażer, przy którym mundurowi znaleźli narkotyki.