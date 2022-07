Katowice: Wracała z nocnej zmiany. 25-latek zagroził jej nożem i zgwałcił

Oprac.: Dawid Zdrojewski WIADOMOŚCI LOKALNE

Młoda kobieta wracała rano z nocnej zmiany do domu, gdy nieznany mężczyzna zaczął grozić jej nożem, a następnie zmusił ją do stosunku seksualnego. Policja zatrzymała podejrzanego w tej sprawie. 25-latkowi grozi teraz do 12 lat więzienia.

Zdjęcie Zatrzymany 25-latek / Fot. KMP Katowice / materiały prasowe