Katowice: Brutalnie pobił kobietę. Policja szuka sprawcy

Zdarzenie rozegrało się na popularnym deptaku, przy ulicy Mariackiej w Katowicach. Trwające ponad minutę nagranie krąży w sieci od kilku dni.

Widać na nim moment, kiedy ubrany w czarną koszulkę mężczyzna wdaje się w kłótnię ze stojącą przed jednym z lokali parą.

Rzuca w ich kierunku wulgarne zaczepki. "Taki cwaniak jesteś... skończ" - odpowiedziała dziewczyna. Wówczas agresor podszedł do niej, ale między nimi stanął inny mężczyzna.

Upadła na bruk

Napastnik rzucił się na niego i zaczął bić pięściami oraz kopać. Kobieta, próbując pomóc okładanemu obrońcy, uderzyła agresora. Wtedy ten zadał jej silny cios w twarz, a po chwili kopnął z impetem.



Kobieta straciła przytomność i osunęła się na bruk, a napastnik uciekł razem z kolegami, którzy mu towarzyszyli. Poszkodowana ma połamane kości twarzoczaszki i uszkodzoną potylicę - wynika z informacji infokatowice.pl. - To co było do złamania, to jest złamane - stwierdził rozmówca portalu.

Serwis podał, że policja jest w posiadaniu nagrania i prowadzi poszukiwania sprawcy oraz wie kim on jest, ale nie udziela informacji w sprawie. - Ze względu na dobro śledztwa nie możemy udzielać żadnych szczegółów - powiedziała Agnieszka Żyłka z katowickiej policji.