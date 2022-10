Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Kościelec pod Częstochową w niedzielę 23 października po południu.

Kościelec pod Częstochową. Katastrofa szybowca

- Dyżurny zadysponował na miejsce osiem zastępów ratowniczo-gaśniczych. Strażacy dotarli do miejsca, w którym znajdował się wrak. Wydobyli z niego dwóch mężczyzn. Niestety lekarz stwierdził ich zgon - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie mł. bryg. Kamil Dzwonnik.

Jak zaznaczył strażak, pierwsze zgłoszenie o katastrofie szybowca służby otrzymały około godziny 12:19 .

Częstochowa. Katastrofa szybowca. Nie żyją dwie osoby

Z informacji służb wynika, że w wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby. Podkom. Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, poinformowała, że ofiary to: Instruktor oraz 17-letni kursant, który miał już licencję.

- Szybowiec rozbił się około dwa kilometry od końca pasa startowego - dodała.

Sprawę wypadku lotniczego badają odpowiednie służby oraz policja pod nadzorem prokuratura. Na ten moment, co zaznaczają funkcjonariusze, nie wiadomo, co doprowadziło do katastrofy szybowca.