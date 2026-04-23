Katastrofa budowlana w Cieszynie. Runęły drewniane schody, wielu poszkodowanych

Dagmara Pakuła, Dorota Hilger

Aktualizacja

13 osób jest poszkodowanych po tym, jak zawaliła się część drewnianych schodów prowadzących na Górę Zamkową w Cieszynie. Na miejsce skierowane zostały wszystkie służby. Trzy osoby zostały przewiezione do szpitala - poinformował w rozmowie z Interią podkomisarz Krzysztof Pawlik z lokalnej policji.

Drewniane schody, które zawaliły się w Cieszynie.
Katastrofa budowlana w Cieszynie. Zawaliła się część drewnianych schodów

W skrócie

  • W Cieszynie zawaliła się część drewnianych schodów prowadzących na Górę Zamkową, uczestniczyło w tym 13 osób.
  • Trzy osoby z obrażeniami ciała zostały przewiezione do szpitala, a reszta poszkodowanych otrzymała również pomoc na miejscu.
  • Schody zostały zamknięte i zabezpieczone, a inspektor nadzoru budowlanego prowadzi prace na miejscu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zawalenia podestu w górnej części schodów prowadzących do Zamku Cieszyn doszło około godziny 10. W momencie zdarzenia w tej części konstrukcji znajdowała się grupa 13 osób.

- W zdarzeniu uczestniczyło 13 osób, z czego trzy z obrażeniami ciała zostały przewiezione do szpitala. Nie są to urazy zagrażające życiu - przekazał w rozmowie z Interią podkomisarz Krzysztof Pawlik z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

Cieszyn. Zawaliły się schody prowadzące do zamku, są ranni

Jak wyjaśnił funkcjonariusz, reszta poszkodowanych otrzymała pomoc, również psychologiczną, od odpowiednich służb na miejscu. - Działała tam również jednostka reagowania kryzysowego - dodał.

Zobacz również:

Posiadały. Zderzenie cysterny z autokarem, są poszkodowani
Mazowieckie

Zderzenie cysterny z autokarem, są poszkodowani. W akcji śmigłowce LPR

Dorota Hilger
Dorota Hilger

Podkomisarz Pawlik podkreślił, że miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone, a działania zostały już zakończone. Przyczyny wypadku nie są na razie znane, a ich ustaleniem zajmą się odpowiednie służby.

O zawaleniu się schodów poinformowało także na swojej stronie internetowej miasto Cieszyn. 

"Na miejscu pracuje inspektor nadzoru budowlanego. Informujemy, że schody znajdowały się pod zarządem Zamku Cieszyn. Schody zostały zabezpieczone i zamknięte. Prosimy o korzystanie z windy i wejścia głównego" - przekazano.

Zobacz również:

Niemcy, Saksonia. Kobieta została uwięziona w ruchomych schodach (zdj. ilustracyjne)
Świat

Przyszła tylko na zakupy. Utknęła w ruchomych schodach

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj
Przydacz w ''Gościu Wydarzeń'': Operacja USA w Iranie nie daje stabilności w regionie i na świeciePolsat NewsPolsat News

Najnowsze