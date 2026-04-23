Katastrofa budowlana w Cieszynie. Runęły drewniane schody, wielu poszkodowanych

W skrócie W Cieszynie zawaliła się część drewnianych schodów prowadzących na Górę Zamkową, uczestniczyło w tym 13 osób.

Trzy osoby z obrażeniami ciała zostały przewiezione do szpitala, a reszta poszkodowanych otrzymała również pomoc na miejscu.

Schody zostały zamknięte i zabezpieczone, a inspektor nadzoru budowlanego prowadzi prace na miejscu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zawalenia podestu w górnej części schodów prowadzących do Zamku Cieszyn doszło około godziny 10. W momencie zdarzenia w tej części konstrukcji znajdowała się grupa 13 osób.

- W zdarzeniu uczestniczyło 13 osób, z czego trzy z obrażeniami ciała zostały przewiezione do szpitala. Nie są to urazy zagrażające życiu - przekazał w rozmowie z Interią podkomisarz Krzysztof Pawlik z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

Cieszyn. Zawaliły się schody prowadzące do zamku, są ranni

Jak wyjaśnił funkcjonariusz, reszta poszkodowanych otrzymała pomoc, również psychologiczną, od odpowiednich służb na miejscu. - Działała tam również jednostka reagowania kryzysowego - dodał.

Podkomisarz Pawlik podkreślił, że miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone, a działania zostały już zakończone. Przyczyny wypadku nie są na razie znane, a ich ustaleniem zajmą się odpowiednie służby.

O zawaleniu się schodów poinformowało także na swojej stronie internetowej miasto Cieszyn.

"Na miejscu pracuje inspektor nadzoru budowlanego. Informujemy, że schody znajdowały się pod zarządem Zamku Cieszyn. Schody zostały zabezpieczone i zamknięte. Prosimy o korzystanie z windy i wejścia głównego" - przekazano.

