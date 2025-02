Był 3 stycznia, kiedy Karolina Wróbel wyszła z mieszkania do pobliskiego osiedlowego sklepu, aby kupić bułki dla swoich synów. Dziewczyna wychowywała samotnie dwoje dzieci : dziewięcioletniego Fabiana i pięcioletniego Tymoteusza . Młoda mama w bloku przy ulicy Nad Białką wynajmowała mieszkanie razem z bratem.

Wprowadziła się tam kilka miesięcy wcześniej, we wrześniu, po tym, jak straciła posadę sprzątaczki na kopalni. Znalazła pracę w sklepie, gorzej płatną. To dlatego zdecydowała się zamieszkać razem ze swoim bratem Przemkiem i jego kolegą Patrykiem B. Mężczyźni znali się z czasów wspólnej pracy na kopalni. B. ma w okolicy opinię imprezowicza i osoby sięgającej po używki.

Z nieoficjalnych informacji Interii wynika, że to właśnie on miał zostać zatrzymany około tydzień po zaginięciu kobiety. Karolina miała odpierać wcześniej jego zaloty. Nieoficjalnie B. miał zeznać, że udusił zaginioną i ukrył jej ciało w pobliskim stawie rybnym. Mężczyzna był widziany w tym miejscu przez sąsiadów w kajdankach i asyście policji. Prokuratura Okręgowa w Katowicach nie potwierdza jednak oficjalnie tych doniesień. Informuje jedynie, że w sprawie postawiono zarzut jednej osobie , nie ujawnia natomiast jego treści.

Zaginięcie Karoliny Wróbel. Prawnik rodziny chce badania wariografem

- Jeżeli okaże się po aktualnych poszukiwaniach, że Karoliny nie ma w tym stawie, to dla nas znowu to będzie jakaś szansa na szczęśliwe zakończenie tego całego szaleństwa - mówiła o działaniach wciąż prowadzonych na stawie Błaskowiec przez Grupę Specjalną Płetwonurków RP. Bliscy Karoliny nie chcą wierzyć, że jest w nim jej ciało.

- Cały czas wierzymy, że może ten chłopak był pod wpływem narkotyków, że podaje jakieś fałszywe zeznania , że tak naprawdę do niczego większego nie doszło - mówiła, dodając, że nie znała Patryka B. Nie wiedziała nawet, że jej rodzeństwo podnajmuje komuś pokój.

Karolina Wróbel zaginęła. 24-latka czuła się śledzona

Niedługo przed zaginięciem Karolina Wróbel sygnalizowała bliskim, że czuje się zagrożona. Twierdziła, że ktoś inwigiluje jej telefon. Kilka dni przed zaginięciem miała go zniszczyć i wyrzucić kartę SIM. To m.in. dlatego w chwili zaginięcia nie miała go przy sobie. Niepokój budzi też pytanie, które w grudniu zadała starszej siostrze.