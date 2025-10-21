Karambol na Śląsku. Drogi zablokowane, na miejscu śmigłowiec LPR
Sześć aut, w tym dwa ciężarowe, zderzyło się na drodze krajowej nr 1 w Pszczynie (woj. śląskie) w kierunku Bielska. Na miejscu wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Trwają działania służb.
- W zdarzeniu uczestniczyło kilka samochodów, w tym jeden ciężarowy - przekazała w rozmowie z Interią podkom. Jadwiga Śmietana z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.
Jak dodała, w karambolu mogło uczestniczyć nawet 10 pojazdów. Bryg. Mateusz Caputa z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie uściślił, że chodzi o sześć samochodów, w tym dwa ciężarowe.
Karambol na Śląsku. Na miejscu dwa śmigłowce LPR
- Poszkodowanych zostało osiem osób, pięć przetransportowanych zostało do szpitala. Pod kątem ratowniczym sytuacja została opanowana - powiadomił nas bryg. Caputa.
Osoba w najcięższym stanie wymagała interwencji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Początkowo policja informowała o dwóch śmigłowcach, ostatecznie okazało się, że na miejscu wylądował jeden.
Droga krajowa nr 1 została zablokowana w obu kierunkach. Działania mające na celu udrożnienie ruchu rozpoczęły się w momencie, w którym z miejsca wypadku odleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Policja informuje, że zorganizowano objazdy przez okoliczną miejscowość Piasek. Droga w kierunku Bielska najprawdopodobniej będzie nieprzejezdna jeszcze przez kilka godzin. Na miejscu trwają działania służb.