W skrócie W Rudzie Śląskiej na autostradzie A4 doszło do zderzenia siedmiu pojazdów, w wyniku czego trzy osoby zostały poszkodowane.

Na czas akcji ratunkowej śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został zawrócony, a na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej.

W działania zaangażowane są również inne służby, a ruch na autostradzie A4 odbywa się z utrudnieniami.

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Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do straży pożarnej w czwartek o godz. 7.30. Początkowo służby otrzymały informację o kolizji czterech samochodów osobowych.

Po przyjeździe strażaków na miejsce okazało się jednak, że w zdarzeniu uczestniczyło siedem pojazdów.

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- Ze zgłoszenia wynikało, że doszło do kolizji czterech pojazdów osobowych, natomiast po dotarciu na miejsce zdarzenia ustaliliśmy, że tych pojazdów było aż siedem. Trzy osoby zostały poszkodowane - przekazał Interii mł. asp. Dawid Strączek, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Rudzie Śląskiej.

Karambol na A4. Trzy osoby poszkodowane

Jak poinformował strażak, o godz. 8.40 dwie osoby były opatrywane przez ratowników medycznych. Pomocy wymagała również trzecia osoba.

- Jedna osoba uskarżała się dodatkowo na ból w klatce piersiowej i była pod opieką koordynatora medycznego PSP - powiedział Strączek.

Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednak ostatecznie został on zawrócony.

- Najprawdopodobniej nie ma osób poszkodowanych w stanie ciężkim, które wymagałyby transportu lotniczego - przekazał oficer prasowy.

Utrudnienia na A4 w kierunku Krakowa

Do zdarzenia doszło na 323. kilometrze autostrady A4 w kierunku Krakowa. Mimo utrudnień trasa pozostaje przejezdna.

- Ruch odbywa się dwoma pasami, z utrudnieniami, ale autostrada jest drożna - poinformował Interię Strączek.

Na razie nie podano informacji o przyczynach zderzenia.



