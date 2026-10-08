Karambol na A4, wielkie utrudnienia. Są ranni

Karol Płatek

Karol Płatek

Aktualizacja

Trzy osoby zostały poszkodowane w karambolu na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej (woj. śląskie). W zdarzeniu uczestniczyło siedem pojazdów. - Autostrada jest drożna - przekazał Interii mł. asp. Dawid Strączek z rudzkiej straży pożarnej.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Radiowóz policji oraz mapa przedstawiająca odcinek autostrady A4 w rejonie Rudy Śląskiej.
Karambol na autostradzie A4 w Rudzie ŚląskiejLukasz Gdak/East NewsEast News

W skrócie

  • W Rudzie Śląskiej na autostradzie A4 doszło do zderzenia siedmiu pojazdów, w wyniku czego trzy osoby zostały poszkodowane.
  • Na czas akcji ratunkowej śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został zawrócony, a na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej.
  • W działania zaangażowane są również inne służby, a ruch na autostradzie A4 odbywa się z utrudnieniami.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do straży pożarnej w czwartek o godz. 7.30. Początkowo służby otrzymały informację o kolizji czterech samochodów osobowych.

Po przyjeździe strażaków na miejsce okazało się jednak, że w zdarzeniu uczestniczyło siedem pojazdów.

- Ze zgłoszenia wynikało, że doszło do kolizji czterech pojazdów osobowych, natomiast po dotarciu na miejsce zdarzenia ustaliliśmy, że tych pojazdów było aż siedem. Trzy osoby zostały poszkodowane - przekazał Interii mł. asp. Dawid Strączek, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Rudzie Śląskiej.

Karambol na A4. Trzy osoby poszkodowane

Jak poinformował strażak, o godz. 8.40 dwie osoby były opatrywane przez ratowników medycznych. Pomocy wymagała również trzecia osoba.

Zobacz również:

Sierpc. Policjanci zatrzymali 17-latka, który groził atakiem w szkole
Mazowieckie

17-latek groził atakiem w szkole. Policjanci z Sierpca w akcji

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

- Jedna osoba uskarżała się dodatkowo na ból w klatce piersiowej i była pod opieką koordynatora medycznego PSP - powiedział Strączek.

Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednak ostatecznie został on zawrócony.

- Najprawdopodobniej nie ma osób poszkodowanych w stanie ciężkim, które wymagałyby transportu lotniczego - przekazał oficer prasowy.

Utrudnienia na A4 w kierunku Krakowa

Do zdarzenia doszło na 323. kilometrze autostrady A4 w kierunku Krakowa. Mimo utrudnień trasa pozostaje przejezdna.

- Ruch odbywa się dwoma pasami, z utrudnieniami, ale autostrada jest drożna - poinformował Interię Strączek.

Na razie nie podano informacji o przyczynach zderzenia.

Zobacz również:

Elbląg. Policja próbuje ustalić tożsamość kobiety z nagrania
Warmińsko-mazurskie

Kobieta z walizką nagrana w nocy i makabryczne odkrycie. Trwają poszukiwania

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj


"Polityczny WF": Kosiniak-Kamysz był u Trumpa. Dlaczego się nie pochwalił?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze