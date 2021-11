Kamil Durczok spocznie dziś w Katowicach. Szczegóły pogrzebu dziennikarza

Oprac.: Łukasz Noszczak

Kamil Durczok spocznie w piątek w rodzinnym grobie na cmentarzu w Katowicach. Pogrzeb dziennikarza odbędzie się o godzinie 9:00 w kościele pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy w Katowicach-Kostuchnie. Rodzina Kamila Durczoka poinformowała, że uroczystości pogrzebowe będą miały charakter prywatny. Dominik Duroczok, brat zmarłego Kamila Durczoka, zaapelował do przedstawicieli mediów, by nie brali udziału w pogrzebie dziennikarza. "Bardzo prosimy o uszanowanie naszej decyzji" - napisał. Kamilk Duroczok zmarł we wtorek 16 listopada. Miał 53 lata.

Zdjęcie Kamil Durczok zostanie pochowany w Katowicach / Tricolors / East News