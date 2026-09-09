W skrócie Sąd skazał Jacka K. z diecezji sosnowieckiej na 14 lat więzienia za dziewięć przestępstw seksualnych przeciwko dzieciom.

Nieprawomocny wyrok obejmuje zakaz kontaktu z pokrzywdzonymi, dożywotni zakaz pracy z dziećmi oraz nakaz powstrzymania się od przebywania w miejscach związanych z małoletnimi.

Diecezja sosnowiecka wydała komunikat z przeprosinami wobec osób skrzywdzonych oraz zapowiedziała współpracę z organami ścigania i dalsze działania przewidziane prawem kanonicznym.

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Zgodnie z nieprawomocnym wyrokiem, ogłoszonym przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu Jacek K. ma także wypłacić zadośćuczynienia pokrzywdzonym, ma zakaz zbliżania się do nich i nawiązywania kontaktu. Sąd orzekł także dożywotni zakaz zajmowania stanowisk i wykonywania wszelkiej działalności związanej z edukacją, leczeniem czy opieką nad dziećmi.

Duchowny ma także przez 15 lat powstrzymywać się od przebywania w miejscach związanych z wychowaniem, edukacją i opieką nad małoletnimi.

Oskarżony, który w dalszym ciągu jest aresztowany, nie został doprowadzony na ogłoszenie wyroku, na sali rozpraw nie było też jego obrońcy. Proces z uwagi na charakter zarzutów toczył się z wyłączeniem jawności. Z tego samego powodu dziennikarze musieli opuścić salę rozpraw na czas ustnego uzasadnienia orzeczenia.

Sosnowiec. Wyrok ws. księdza. "Sprawiedliwość została wymierzona"

- Przede wszystkim warto podkreślić to, iż sąd co do joty uznał za trafne wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa, przyjął za własne te stwierdzenia, opisy, przede wszystkim opisy bardzo tragiczne i bardzo bolesne każdego z czynów zarzuconych oskarżonemu. Podzielił również stanowisko prokuratury co do kwalifikacji, jaka powinna zostać zastosowana w niniejszym przypadku - powiedział po ogłoszeniu wyroku prokurator Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Przyznał zarazem, że prokuratura żądała dla Jacka K. jeszcze surowszej kary (z uwagi na wyłącznie jawności nie powiedział dokładnie jakiej) i po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem zdecyduje czy złoży apelację.

- Myślę, że i tak mamy do czynienia z jedną z najsurowszych sankcji, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej, oskarżanej o przestępstwa seksualne. Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia i tak wielu lat skrywanego bólu ofiar, natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona - podkreślił prok. Kilian.

Jacek K. jest jedną z kilku osób, które usłyszały zarzuty w toczącym się w Prokuraturze Okręgowej w Sosnowcu dużym śledztwie dotyczącym pedofilii w diecezji sosnowieckiej. Został zatrzymany na początku października 2024 r. Od tego czasu jest aresztowany.

W październiku 2024 r. na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu zatrzymano trzech mężczyzn - dwóch czynnych duchownych z diecezji sosnowieckiej i byłego księdza z tej diecezji. Dwaj księża Jacek K. (skazany w środę nieprawomocnie) i Dariusz L., usłyszeli wówczas zarzuty dotyczące przestępstw seksualnych na szkodę dzieci. Przestępstwa zarzucane byłemu duchownemu dotyczyły okresu, kiedy był kapłanem i nie wiązały się z pedofilią - chodziło o oszustwa.

Wyrok dla ks. Jacka K. Diecezja sosnowiecka przeprasza

Do decyzji sądu bezzwłocznie odniosła się diecezja w komunikacie.

"Przepraszamy Osoby Skrzywdzone i ich bliskich za zło, którego doznały ze strony księdza naszej diecezji. Chcemy jednoznacznie podkreślić, że stajemy po stronie Osób, które zostały skrzywdzone, po stronie prawdy, która uznaje krzywdę taką, jaka była, bez jej relatywizowania" - czytamy w poście na Facebooku (pisownia oryginalna).

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"Wiemy, że przeprosiny nie zastąpią sprawiedliwego rozliczenia czy zadośćuczynienia, to wszystko pozostaje naszym zobowiązaniem wobec Osób Skrzywdzonych" - dodano.

W komunikacie przeproszono również "diecezjan, wszystkich wiernych oraz tych, którzy patrzą na Kościół z zewnątrz". "Każdy ma prawo oczekiwać od Kościoła bezpieczeństwa, uczciwości i odpowiedzialności" - zaznaczono.

"Będziemy nadal w pełni współpracować z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, oraz podejmować dalsze kroki naprawcze przewidziane prawem kanonicznym" - zapewniła diecezja, zachęcając osoby pokrzywdzone do kontaktu.

"Nie zgadzamy się na to, aby Osoby Skrzywdzone po doznanej krzywdzie musiały przechodzić jeszcze jedną próbę, walcząc o wysłuchanie czy pomoc. Jeżeli ktoś z Państwa doświadczył krzywdy seksualnej w dzieciństwie lub młodości, albo będąc osobą dorosłą zależną lub bezbronną, albo posiada wiedzę o takiej krzywdzie, ma pełne prawo tę krzywdę zgłosić - także po wielu latach. Dziękujemy wszystkim, którzy decydują się na ten krok. Tego rodzaju zgłoszenie nie musi być kierowane do diecezji - o sprawie poinformować można bezpośrednio organy ścigania" - przypomina diecezja.

Diecezja sosnowiecka. Powstała Komisja Wyjaśnienie i Naprawa spraw wrażliwych

W październiku 2024 r. została powołana i po raz pierwszy spotkała się w pełnym składzie powołana przez biskupa sosnowieckiego Artura Ważnego Komisja Wyjaśnienie i Naprawa spraw wrażliwych diecezji sosnowieckiej. W miniony czwartek przedstawiła ona częściowy raport w sprawie wykorzystywania seksualnego małoletnich w diecezji sosnowieckiej. Według opublikowanych danych, osoby reprezentujące instytucje kościelne w tej diecezji skrzywdziły co najmniej 50 dzieci.

Komisja zidentyfikowała 29 osób, którym zarzucono tego typu czyny (część z nich nie potwierdziła się). 23 z nich to księża z diecezji sosnowieckiej, jeden ksiądz związany z tą diecezją, jeden zakonnik i cztery osoby świeckie - animator wspólnoty dla uczniów, organista, katecheta i kleryk seminarium, który formalnie nie jest osobą duchowną. W 19 przypadkach przestępstwa zarzucane księżom zostały potwierdzone lub są nadal badane.



