"Dziś po południu gliwicka policja przyjęła zgłoszenie zaginięcia 15-letniego Jakuba Krawczyka, który udał się do szkoły w Gliwicach, ul. Orląt Śląskich. Ojciec otrzymał skrajnie niepokojącą informację, dlatego też natychmiast wszczęto intensywne czynności poszukiwawcze. Prosimy internautów o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu nastolatka" - apeluje policja.

Jak ustalono, małoletni był ostatnio widziany w okolicach dworca PKP w Gliwicach. Rano wyszedł z domu w Pyskowicach i miał udać się do szkoły zlokalizowanej na ul. Orląt Śląskich.

Gliwice: Zaginął Jakub Krawczyk. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

"Poszukiwania poziomu I za zaginionym prowadzi Komenda Miejska Policji w Gliwicach. Prosimy każdą osobę, która posiada jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu zaginionego Jakuba Krawczyka, o pilny kontakt z numerem 47 8592255 lub pod numer 112" - zaapelowano w komunikacie, do którego dołączono także zdjęcia nastolatka.

Zaginięcie nastolatka w Gliwicach. Najwyższy poziom poszukiwań

Wspomniany poziom I poszukiwań dotyczy osób, których zaginięcie związane jest z realnym, bezpośrednim występowaniem zagrożenia dla ich życia, zdrowia lub wolności, dla których ratowania wymagane jest bezpośrednie i natychmiastowe podjęcie czynności poszukiwawczych z zaangażowaniem znacznych sił i środków ze strony policji. Jest to najwyższy poziom w trzystopniowej, policyjnej skali.

O zaginięciu nastolatka w mediach społecznościowych poinformował także jego ojciec. "Zaginął mój syn. Jakub Krawczyk. Poszedł rano do szkoły w Gliwicach. Dotarł do niej, zostawił plecak, telefon. Jeśli go widziałaś/eś proszę daj znać. Telefon: 605488677" - napisał Grzegorz Krawczyk. Mężczyzna uściślił też, że czarna bluza, którą miał na sobie 15-latek, posiadała kaptur z dużym białym napisem VANS z przodu.