Groźny wypadek na Śląsku. Ludzie natychmiast ruszyli na pomoc
Samochód osobowy, w którym przebywały cztery osoby, wpadł do stawu. Do zdarzenia doszło w piątek po godz. 20 w Bestwinie w województwie śląskim. Jak przekazała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, wszyscy uczestnicy tego incydentu zostali wydobyci z pojazdu przez świadków jeszcze przed przyjazdem służb.
W skrócie
- Samochód osobowy z czterema osobami wpadł do stawu w Bestwinie po godz. 20 w piątek.
- Wszyscy uczestnicy zdarzenia zostali wydobyci z auta przez świadków przed przyjazdem służb.
- Na miejscu interweniowało pięć zastępów straży pożarnej, dwa zespoły ratownictwa medycznego i policja.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Do zdarzenia doszło w piątek ok. godz. 20:17 na ul. Józefa Hallera w Bestwinie. Samochodem, który wpadł do stawu, podróżowały cztery osoby - dwóch mężczyzn oraz dwie kobiety.
Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, wszystkie te osoby zostały wydobyte z pojazdu przez świadków zdarzenia jeszcze przed przybyciem służb.
Bestwina. Samochód wpadł do stawu. W środku cztery osoby
Na miejscu interweniowało pięć zastępów straży pożarnej, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Komendy Miejskiej Policji Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu.
Dodatkowo do zdarzenia przybyły dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Służby apelują do kierowców o zachowanie ostrożności na drogach.