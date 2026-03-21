Groźny wypadek na Śląsku. Ludzie natychmiast ruszyli na pomoc

Alicja Krause

Samochód osobowy, w którym przebywały cztery osoby, wpadł do stawu. Do zdarzenia doszło w piątek po godz. 20 w Bestwinie w województwie śląskim. Jak przekazała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, wszyscy uczestnicy tego incydentu zostali wydobyci z pojazdu przez świadków jeszcze przed przyjazdem służb.

Samochód osobowy wpadł do stawu w Bestwinie w woj. śląskim
Groźny incydent na Śląsku. Samochód wpadł do stawu, w środku cztery osoby

W skrócie

  • Samochód osobowy z czterema osobami wpadł do stawu w Bestwinie po godz. 20 w piątek.
  • Wszyscy uczestnicy zdarzenia zostali wydobyci z auta przez świadków przed przyjazdem służb.
  • Na miejscu interweniowało pięć zastępów straży pożarnej, dwa zespoły ratownictwa medycznego i policja.
Do zdarzenia doszło w piątek ok. godz. 20:17 na ul. Józefa Hallera w Bestwinie. Samochodem, który wpadł do stawu, podróżowały cztery osoby - dwóch mężczyzn oraz dwie kobiety.

Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, wszystkie te osoby zostały wydobyte z pojazdu przez świadków zdarzenia jeszcze przed przybyciem służb.

Bestwina. Samochód wpadł do stawu. W środku cztery osoby

Na miejscu interweniowało pięć zastępów straży pożarnej, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Komendy Miejskiej Policji Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu.

Dodatkowo do zdarzenia przybyły dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Służby apelują do kierowców o zachowanie ostrożności na drogach.

Zobacz również:

Wypadek na przystanku w Gdańsku. Policja szuka świadków
Pomorskie

Wypadek na przystanku. Kobieta straciła kończynę, policja szuka świadków

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak
"To nie jest wybór między mamusią i tatusiem". Bosacki w "Gościu Wydarzeń" o relacjach z USAPolsat News

Najnowsze