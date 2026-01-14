W skrócie W Katowicach wykoleił się wagon pociągu towarowego przewożącego blachę w rolkach.

Według policji przyczyną wykolejenia było przesunięcie się ładunku.

Nikt nie odniósł obrażeń, a zdarzenie nie wpłynęło na ruch pociągów pasażerskich.

Jak podała policja, do wykolejenia doszło w środę w rejonie ul. 73 Pułku Piechoty w Katowicach. Ze zdjęć zamieszczonych przez policjantów wynika, że pociąg przewoził blachę w dużych rolkach.

Wagon po wykolejeniu znalazł się daleko poza torami - jeden z jego końców zatrzymał się przy drzewach rosnących wzdłuż linii kolejowej. Przewożony na wagonie ładunek spadł na ziemię.

"Na miejsce skierowano odpowiednie służby, które zabezpieczyły teren zdarzenia. Wstępne ustalenia wskazują, że bezpośrednią przyczyną wypadnięcia wagonu z toru było przesunięcie się przewożonego ładunku" - poinformowali policjanci w mediach społecznościowych.

Zaznaczyli, że nikt nie odniósł obrażeń.

Katowice. Wypadek na kolei. Wagony pociągu towarowego wypadły z torów

Naczelnik wydziału prasowego PKP PLK Karol Jakubowski przekazał, że do zdarzenia doszło na szlaku Katowice Muchowiec - Panewniki. Według informacji spółki z torów wypadły w sumie dwa wagony.

"Zdarzenie nie ma wpływu na ruch pociągów pasażerskich, bo jest to linia, którą przejeżdżają jedynie pociągi towarowe" - poinformował Jakubowski.

Na miejsce skierowano specjalistyczny sprzęt do ustawienia wagonów na torach. Później sprawdzony zostanie tor, a następnie możliwe będzie przywrócenie jazdy pociągów. Okoliczności wykolejenia zbada komisja.

