Golasowice: Groźny wypadek. Pijany rowerzysta wjechał pod samochód

Oprac.: Artur Pokorski WIADOMOŚCI LOKALNE

Pijany rowerzysta z licznymi obrażeniami trafił do szpitala, po tym jak wjechał wprost pod koła samochodu. Co prawda kierowca pod wpływem alkoholu nie był, ale - jak wykazało badanie narkotestem - był pod wpływem środka odurzającego. Do wypadku doszło w Golasowicach w powiecie pszczyńskim.

