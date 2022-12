Rzeczniczka śląskiej straży pożarnej mł. bryg. Aneta Gołębiowska poinformowała, że informację o zderzeniu autobusów służby otrzymały w piątek ok. godz. 15. Kolizja miała miejsce na skrzyżowaniu ul. Tarnogórskiej z Grottgera i Skowrońskiego.

Zderzenie autobusów w Gliwicach. Kierowca wymusił pierwszeństwo

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący autobusem wyjeżdżający na tzw. zielonej strzałce z ul. Skowrońskiego wymusił pierwszeństwo na pojeździe jadącym Tarnogórską. Doszło do uderzenia na wysokości kabiny kierowcy - powiedział rzecznik gliwickiej policji podinsp. Marek Słomski. Jedna z pasażerek, nastolatka, została przewieziona na badania do szpitala. - Nie ma w tym przypadku zagrożenia życia ani zdrowia. Poszkodowana została zabrana do szpitala z uwagi na młody wiek - zaznaczył policjant.

Kpt. Damian Dudek z Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach powiedział, że autobusami podróżowało łącznie 40 osób, które same opuściły pojazdy jeszcze przed przyjazdem strażaków. - Sześć osób zostało przebadanych przez zespół ratownictwa medycznego, jedna z nich została przetransportowana do szpitala - potwierdził strażak. Na miejsce skierowano pięć zastępów strażackich. Droga po wypadku została zablokowana, policja wyznaczyła objazdy.