W skrócie Wojewoda śląski i śląska kurator oświaty skierowali do prokuratury zawiadomienie w związku z wtargnięciem posła Romana Fritza na teren szkoły w Rybniku.

Dyrektor szkoły wyjaśniła, że eksponowana flaga izraelska, która była powodem interwencji poselskiej, odnosiła się wyłącznie do historycznej działalności patrona szkoły, który ratował życie uchodźców.

Minister edukacji Barbara Nowacka zaapelowała o weryfikację przepisów dotyczących interwencji poselskich, które naruszają bezpieczeństwo w placówkach oświatowych.

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- Uważamy, że panowie złamali zasady dotyczące bezpieczeństwa szkoły, zakaz działalności politycznej w szkole, znieważyli funkcjonariusza publicznego, jednocześnie nękali panią dyrektor w celu osiągnięcia własnych politycznych korzyści. Szkoła nie może być miejscem tego typu skandalicznych zachowań - powiedział wojewoda śląski Marek Wójcik.

Jak przekazał, wraz ze śląską kurator oświaty Aleksandrą Dylą złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Romana Fritza.

Roman Fritz w szkole w Rybniku. Szukał flagi Izraela

Poseł Konfederacji Korony Polskiej Roman Fritz wraz z grupą swoich współpracowników wszedł w poniedziałek na teren Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku. W mediach społecznościowych poinformował, że zrobił to w ramach interwencji poselskiej "w związku z eksponowaniem flagi państwa Izrael".

- Chcemy sprawdzić na miejscu, czy została wywieszona w szkole publicznej polskiej flaga obcego państwa, państwa Izrael dokładnie, państwa odpowiedzialnego za ludobójstwo na ludności cywilnej w Strefie Gazy - powiedział Roman Fritz na nagraniu, które Konfederacja Korony Polskiej zamieściła w mediach społecznościowych.

Rybnik, interwencja posła. Dyrektor szkoły zabrała głos

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku Katarzyna Wróbel poinformowała, że w czasie święta patrona w budynku były trzy flagi: polska, węgierska i izraelska. Jak wyjaśniła, to flaga, która jest wykorzystywana od XIX w. Podkreśliła, że odnosiła się do historii i patrona szkoły, a nie do współczesności.

Patronem szkoły jest Henryk Sławik, który w czasie II wojny światowej ratował uchodźców z Polski - w tym Żydów - na Węgrzech. Szacuje się, że przyczynił się do uratowania życia kilkudziesięciu tysięcy osób. Został aresztowany i zginął w nazistowskim obozie koncentracyjnym. Za swoją działalność został wyróżniony tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata oraz Orderem Orła Białego.

Katarzyna Wróbel wyjaśniła, że osoby, które weszły do szkoły, nie reagowały na jej prośby, aby zostały w strefie wyznaczonej dla gości. Zaznaczyła, że była to dla niej trudna sytuacja. W związku z tym na miejsce wezwała policję.

- Otrzymaliśmy informację, że grupa osób postronnych weszła na teren szkoły. Po przyjeździe na miejsce policjantów te osoby postronne oddaliły się, a następnie odjechały z terenu szkoły. Policjanci w rozmowie z panią dyrektor szkoły ustalili, że nie doszło do czynu zabronionego - powiedziała podkom. Bogusława Kobeszko, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.

Minister edukacji Barbara Nowacka o zachowaniu Fritza

Do sprawy odniosła się we wtorek w Sejmie minister edukacji Barbara Nowacka. - Wczoraj w Rybniku do szkoły wtargnął poseł wraz z jakąś grupą, powołując się na interwencję poselską. Obrażali społeczność szkolną, zastraszali i nagrywali dyrektorkę - poinformowała.

Tego samego dnia minister oświadczyła w mediach społecznościowych, że wystąpiła do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o pilne przeanalizowanie i weryfikację przepisów ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

"Obowiązujące przepisy przyznają parlamentarzystom szerokie uprawnienia interwencyjne, nie uwzględniając w wystarczającym stopniu szczególnego charakteru szkół jako miejsc, w których przebywają dzieci i młodzież. Wykonywanie mandatu parlamentarnego nie może prowadzić do zakłócania pracy szkoły, naruszania poczucia bezpieczeństwa uczniów ani podważania kompetencji dyrektora, który odpowiada za zapewnienie bezpiecznych warunków nauki" - wskazała Nowacka.

Zaznaczyła też, że w obliczu tragicznych wydarzeń związanych z atakami z użyciem noży w szkołach szczególnego znaczenia nabiera przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, w tym zasad wstępu osób postronnych na teren placówek.



