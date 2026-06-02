W skrócie Mija rok od zamknięcia estakady w Chorzowie, decyzja o przywróceniu ruchu samochodów nie została jeszcze podjęta, a piesi mogą z niej korzystać po przeprowadzeniu niezbędnych prac zabezpieczających.

Estakada w Chorzowie po ekspertyzach pozostaje w stanie przedawaryjnym i może być wykorzystywana tylko w ograniczonym zakresie maksymalnie przez pięć lat, a termin zakończenia wszystkich etapów modernizacji pozostaje nieznany.

Priorytetem miasta jest przywrócenie ruchu samochodowego i tramwajowego na estakadzie, ostateczną decyzję o jej rozbiórce władze planują podjąć po uzyskaniu zgody mieszkańców.

50-letnia estakada nad rynkiem w Chorzowie została zamknięta dokładnie rok temu, 2 czerwca 2025 roku. Władze miasta uznały to za konieczne po otrzymaniu ekspertyzy, z której wynikało, że ze względu na fatalny stan techniczny konstrukcja może w każdej chwili runąć.

Od tamtej pory na odcinku trwają prace nad rozszerzeniem ruchu samochodów i tramwajów, jednak mimo upływu roku, ich końca nie widać.

Estakada w Chorzowie zamknięta od roku. Władze zwlekają z decyzją o jej losach

Według ekspertyzy uzupełniającej, przedstawionej 14 kwietnia 2026 r., estakada jest obecnie w stanie przedawaryjnym. Nie jest ona na tyle sprawna, by mogły nią przejeżdżać samochody, jednak może być ona użytkowana w ograniczonym zakresie przez maksymalnie pięć lat.

W maju władze miasta zezwoliły pieszym i kierowcom na przemieszczanie się pod nią. Prace związane z naprawą elementów odpadających z estakady miały potrwać około miesiąca i zakończyć się 4 czerwca. Wciąż nie wiadomo jednak, jak długo potrwają kolejne etapy modernizacji odcinka.

Jak mówił podczas majowego briefingu prasowego Robert Kuśmirek z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie, na estakadzie władze mają jeszcze do wykonania "szereg prac" zleconych w wyniku ekspertyzy.

- Chodzi przede wszystkim o bramki, które by ograniczały ruch. To są spore koszty dla miasta i będziemy tutaj o tym rozmawiać jeszcze - dodał.

Priorytetem dla władz miasta oprócz dopuszczenia pojazdów do ruchu jest też uruchomienie na estakadzie linii tramwajowej łączącej Chorzów z Bytomiem i Katowicami. Obecnie trwają jeszcze prace nad ul. Pocztową i Jana Faski, gdzie również ma zostać przywrócony ruch tramwajowy i samochodowy.

Inwestycja w Chorzowie jest związana przede wszystkim z "przebudową układu torowego, skomunikowaniem oraz uzbrojeniem terenów poprzemysłowych". Władze miasta finalnie chcą jednak doprowadzić do całkowitej rozbiórki estakady. Samorząd podkreśla, że decyzja ta nie zapadnie, dopóki mieszkańcy nie wyrażą na nią zgody.

Zdaniem ekspertów ze względu na ryzyko katastrofy, rozbiórka estakady powinna nastąpić w ciągu najbliższych pięciu lat.





