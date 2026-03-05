W skrócie Niedożywione niemowlę zostało przewiezione na oddział intensywnej terapii po interwencji policjantów z Wodzisławia Śląskiego i Gorzyc.

Podczas interwencji ojciec dziecka groził policjantom nożem, a matka uderzyła jednego z funkcjonariuszy.

Sprawą rodziny zajmuje się sąd rodzinny, a materiały z interwencji przekazano Prokuraturze Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim.

W poniedziałek około godz. 12.00 recepcjonistka jednego z ośrodków wypoczynkowych na terenie powiatu wodzisławskiego (woj. śląskie) zgłosiła policjantom niepokojące zdarzenie. Kobieta poinformowała, że chwilę wcześniej para z dwumiesięczną córką oraz trzema psami przyszła do niej i prosiła o pomoc w przewiezieniu ich umierającego dziecka do szpitala.

"Gdy pracownica zaproponowała wezwanie służb ratunkowych, para pośpiesznie oddaliła się z terenu ośrodka" - przekazała w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim.

Śląskie. Ojciec wyciągnął nóż, matka zaatakowała policjanta

Dyżurny wodzisławskiej komendy skierował na miejsce policjantów z Gorzyc i Wodzisławia Śląskiego. Na miejsce jako pierwsi dotarli gorzyccy dzielnicowi, którzy w pobliżu centrum ogrodniczego w Olzie zauważyli parę z nosidełkiem.

Jak zrelacjonowała policja, "priorytetem mundurowych było jak najszybsze sprawdzenie stanu niemowlęcia i udzielenie mu pomocy, jednak kobieta wraz z mężczyzną byli pobudzeni i agresywni oraz nie wykonywali poleceń wydawanych przez policjantów. Interwencję dodatkowo utrudniały psy należące do pary, które nie były trzymane na smyczy".

W trakcie interwencji ojciec dziecka wyjął z kieszeni nóż i krzyknął do policjantów, aby się nie zbliżali. Wraz z kobietą oraz ich dzieckiem próbowali uciec. Policjantom udało się obezwładnić i zatrzymać agresywnego 36-latka. W trakcie interwencji pobudzona 20-latka uderzyła jednego z dzielnicowych, próbując utrudnić czynności. Również ona została obezwładniona.

Wodzisław Śląski. Dziecko trafiło do szpitala. O losie rodziców zdecyduje sąd

Po obezwładnieniu pary mundurowi sprawdzili stan niemowlęcia. Wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego stwierdził, że dziecko jest zaniedbane i niedożywione. Zostało przetransportowane do szpitala na oddział intensywnej terapii.

"Matka dziecka, z uwagi na jej irracjonalne zachowanie również trafiła pod opiekę specjalistów" - wyjaśniła policja.

Powiadomione zostały Sąd Rodzinny - który podejmie decyzję w sprawie rodziny - oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Psy należący do pary zostały zabezpieczone i trafiły do schroniska.

Materiały z interwencji funkcjonariusze przekazali Prokuraturze Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim, która nadzoruje prowadzone w sprawie śledztwo. 36-latek przyznał się do usiłowania czynnej napaści na policjantów i otrzymał dozór policyjny. Za stawiany zarzut grozi mu kara od roku do 10 lat więzienia.

Natomiast 20-letnia kobieta odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta.

