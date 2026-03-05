Dwumiesięczne dziecko trafiło do szpitala. Policja obezwładniła rodziców
Niedożywione dwumiesięczne niemowlę zostało przewiezione na oddział intensywnej terapii dzięki wodzisławskim policjantom. Przed interwencją służby otrzymały zgłoszenie, że dwoje rodziców potrzebuje pilnej pomocy dla dziecka. Gdy jednak patrol zjawił się na miejscu, 36-letni ojciec ruszył na mundurowych z nożem, 20-letnia matka zaś rzuciła się na nich z pięściami.
W skrócie
- Niedożywione niemowlę zostało przewiezione na oddział intensywnej terapii po interwencji policjantów z Wodzisławia Śląskiego i Gorzyc.
- Podczas interwencji ojciec dziecka groził policjantom nożem, a matka uderzyła jednego z funkcjonariuszy.
- Sprawą rodziny zajmuje się sąd rodzinny, a materiały z interwencji przekazano Prokuraturze Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim.
W poniedziałek około godz. 12.00 recepcjonistka jednego z ośrodków wypoczynkowych na terenie powiatu wodzisławskiego (woj. śląskie) zgłosiła policjantom niepokojące zdarzenie. Kobieta poinformowała, że chwilę wcześniej para z dwumiesięczną córką oraz trzema psami przyszła do niej i prosiła o pomoc w przewiezieniu ich umierającego dziecka do szpitala.
"Gdy pracownica zaproponowała wezwanie służb ratunkowych, para pośpiesznie oddaliła się z terenu ośrodka" - przekazała w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim.
Śląskie. Ojciec wyciągnął nóż, matka zaatakowała policjanta
Dyżurny wodzisławskiej komendy skierował na miejsce policjantów z Gorzyc i Wodzisławia Śląskiego. Na miejsce jako pierwsi dotarli gorzyccy dzielnicowi, którzy w pobliżu centrum ogrodniczego w Olzie zauważyli parę z nosidełkiem.
Jak zrelacjonowała policja, "priorytetem mundurowych było jak najszybsze sprawdzenie stanu niemowlęcia i udzielenie mu pomocy, jednak kobieta wraz z mężczyzną byli pobudzeni i agresywni oraz nie wykonywali poleceń wydawanych przez policjantów. Interwencję dodatkowo utrudniały psy należące do pary, które nie były trzymane na smyczy".
W trakcie interwencji ojciec dziecka wyjął z kieszeni nóż i krzyknął do policjantów, aby się nie zbliżali. Wraz z kobietą oraz ich dzieckiem próbowali uciec. Policjantom udało się obezwładnić i zatrzymać agresywnego 36-latka. W trakcie interwencji pobudzona 20-latka uderzyła jednego z dzielnicowych, próbując utrudnić czynności. Również ona została obezwładniona.
Wodzisław Śląski. Dziecko trafiło do szpitala. O losie rodziców zdecyduje sąd
Po obezwładnieniu pary mundurowi sprawdzili stan niemowlęcia. Wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego stwierdził, że dziecko jest zaniedbane i niedożywione. Zostało przetransportowane do szpitala na oddział intensywnej terapii.
"Matka dziecka, z uwagi na jej irracjonalne zachowanie również trafiła pod opiekę specjalistów" - wyjaśniła policja.
Powiadomione zostały Sąd Rodzinny - który podejmie decyzję w sprawie rodziny - oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Psy należący do pary zostały zabezpieczone i trafiły do schroniska.
Materiały z interwencji funkcjonariusze przekazali Prokuraturze Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim, która nadzoruje prowadzone w sprawie śledztwo. 36-latek przyznał się do usiłowania czynnej napaści na policjantów i otrzymał dozór policyjny. Za stawiany zarzut grozi mu kara od roku do 10 lat więzienia.
Natomiast 20-letnia kobieta odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta.