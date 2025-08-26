Dwie doby poszukiwań. 11-latek odnaleziony

Chłopiec, który jest wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej w Gliwicach w poniedziałek samodzielnie i niepostrzeżenie oddalił się z miejsca pobytu. Jak podała policja, 11-latek najprawdopodobniej uciekł przechodząc przez ogrodzenie. Ostatni raz widziany był, gdy grał w piłkę.

Od tego czasu policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach prowadzą poszukiwania chłopca.

W środę, po blisko dwóch dobach poszukiwań, udało się odnaleźć chłopca.

- Chłopiec został rozpoznany dziś przez kobietę w centrum przesiadkowym w Gliwicach, która skojarzyła go ze zdjęciami opublikowanymi w komunikatach. Dzięki jej reakcji i szybkiemu powiadomieniu policji nieletni został odnaleziony, cały i zdrowy powiedziała nadkomisarz Marzena Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

