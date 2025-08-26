Dwie doby poszukiwań. 11-latek odnaleziony

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

11-latek, który w poniedziałek uciekł z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Gliwicach, został odnaleziony. Jak podała policja, chłopiec został zauważony w centrum przesiadkowym w Gliwicach.

Gliwice. Odnaleziono 11-latka (Zdj. ilustracyjne)
Gliwice. Odnaleziono 11-latka (Zdj. ilustracyjne)Damian KlamkaEast News

Chłopiec, który jest wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej w Gliwicach w poniedziałek samodzielnie i niepostrzeżenie oddalił się z miejsca pobytu. Jak podała policja, 11-latek najprawdopodobniej uciekł przechodząc przez ogrodzenie. Ostatni raz widziany był, gdy grał w piłkę.

Zobacz również:

Zakończono poszukiwania 16-latka na Bałtyku. Nastolatek został uznany za zaginionego
Zachodniopomorskie

Nowe informacje ws. poszukiwań 16-latka na Bałtyku. "Uznany za zaginionego"

Joanna Mazur
Joanna Mazur

    Od tego czasu policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach prowadzą poszukiwania chłopca.

    W środę, po blisko dwóch dobach poszukiwań, udało się odnaleźć chłopca.

    - Chłopiec został rozpoznany dziś przez kobietę w centrum przesiadkowym w Gliwicach, która skojarzyła go ze zdjęciami opublikowanymi w komunikatach. Dzięki jej reakcji i szybkiemu powiadomieniu policji nieletni został odnaleziony, cały i zdrowy powiedziała nadkomisarz Marzena Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

    Zobacz również:

    Polityk z Lęborka spowodował kolizję pod wpływem alkoholu
    Pomorskie

    Pijany samorządowiec miał spowodować kolizję. "To polityk PiS"

    Aldona Brauła
    Aldona Brauła
    Ukraina ostrzega w sprawie zakazu symboli banderowskich w Polsce. Fogiel w ''Graffiti'': Potrząsanie szabelkąPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze