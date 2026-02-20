Dwa listy gończe i pomoc FBI. Na Śląsku zatrzymano 57-latka

O sprawie poinformowała małopolska policja. Z jej relacji wynika, że 57-latek był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się przemytem hurtowych ilości narkotyków z Hiszpanii do Polski.

Zatrzymany mężczyzna zlecał przemyt oraz sam brał udział w przewożeniu. W jego sprawie zapadł prawomocny wyrok. 57-latkowi udało się jednak uciec. Z tego powodu Sąd Okręgowy w Tarnowie wystawił za nim dwa listy gończe.

Śląsk. Policja zatrzymała poszukiwanego 57-latka. Wystawiono za nim dwa listy gończe

Na początku lutego bieżącego roku sprawę poszukiwawczą z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowie przejęli policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, czyli tzw. łowcy głów.

Funkcjonariuszom udało się ustalić, że 57-latek ukrywał się na terenie Śląska, gdzie pomagał obecnej partnerce w wynajmowaniu domków letniskowych.

We wtorek policjanci ze wspominanego wydziału krakowskiej komendy oraz funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zatrzymali go podczas prac przy domkach.

Służby dodają, że teraz mężczyzna trafi do zakładu karnego. Tam ma bowiem ma do odbycia karę pięciu lat pozbawienia wolności.

Zatrzymany mężczyzna działał w zorganizowanej grupie przestępczej

Służby przekazały ponadto, że zorganizowana grupa przestępcza, w której działał, została rozpracowana i rozbita przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP). W namierzeniu członków szajki pomogły dane aplikacji ANOM przekazane przez amerykańskie FBI.

Szajka w latach 2017-2022 miała przemycić do Polski środki o wartości ponad 13 milionów złotych.

"Narkotyki przewożono w specjalnych skrytkach montowanych w samochodach" - przekazała policja.

