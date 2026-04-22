Dramatyczne sceny na Śląsku. Szybowiec musiał awaryjnie lądować

Aleksandra Czurczak, Alicja Krause

Szybowiec zahaczył o ogrodzenie i musiał awaryjnie lądować - przekazała Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej. - Prawdopodobną przyczyną zdarzenia była utrata sterowności - poinformowała Interię mł. bryg. Patrycja Pokrzywa.

Biały szybowiec musiał awaryjnie lądować na trawie, wokół maszyny zgromadzili się strażacy.
Szybowiec zahaczył o ogrodzenie. Musiał awaryjnie lądować

W skrócie

  • Szybowiec zahaczył o ogrodzenie przy ul. Zwardońskiej w Bielsku-Białej i musiał awaryjnie lądować.
  • Pilot został przebadany przez ratowników medycznych i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
  • Jako prawdopodobną przyczynę zdarzenia wskazano utratę sterowności, a sprawą zajmuje się policja.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak przekazała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, do zdarzenia doszło w środę przy ul. Zwardońskiej.

Około godz. 11.28 szybowiec zahaczył o ogrodzenie i musiał awaryjnie lądować.

Pilot, który sterował maszyną, został przebadany przez ratowników medycznych. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Akcja służb w Bielsku-Białej. Szybowiec musiał awaryjnie lądować

Przybyłe na miejsce służby przystąpiły do zabezpieczenia terenu. Zgodnie z informacjami, jakie przekazała Interii mł. bryg. Patrycja Pokrzywa, czynności w Bielsku-Białej już się zakończyły.

Obecnie trwa wyjaśnianie okoliczności środowego incydentu.

Zobacz również:

Niemcy. Awaryjne lądowanie na lotnisku w Hamburgu (zdj. ilustracyjne)
Świat

Awaryjne lądowanie samolotu w Niemczech. Na pokładzie ponad 130 osób

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

- Prawdopodobną przyczyną zdarzenia była utrata sterowności - przekazała rzeczniczka KM Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, dodając, że sprawą zajmuje się policja.

Słowacja. Katastrofa lotnicza w czasie zawodów szybowcowych

Do innego niebezpiecznego zdarzenia z udziałem szybowców doszło na początku kwietnia nad górą Boriszov w paśmie Wielka Fatra na Słowacji. Wówczas polski pilot nie miał tyle szczęścia i zginął w zderzeniu z innym szybowcem.

W katastrofie uczestniczył także obywatel Czech, który doznał obrażeń głowy. Drugi samolot pilotował Austriak, który nie odniósł obrażeń.

Na miejsce zdarzenia, które znajdowało się w trudno dostępnym górskim terenie, przyleciała ekipa ratownicza z bazy śmigłowców Air Transport-Europe (ATE) w Bańskiej Bystrzycy.

Piloci brali udział w międzynarodowych zawodach szybowcowych FCC.

Zobacz również:

Ukraina. Ciężarówka zderzyła się w obwodzie lwowskim z lokomotywą pociągu nr 64 na trasie Przemyśl - Kijów
Świat

Ciężarówka wjechała pod pociąg Przemyśl - Kijów. Kierowca uciekł

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj
Siemoniak o akcji CBA w Ministerstwie Klimatu: Działania na wniosek Prokuratury EuropejskiejPolsat NewsPolsat News

