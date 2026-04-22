W skrócie Szybowiec zahaczył o ogrodzenie przy ul. Zwardońskiej w Bielsku-Białej i musiał awaryjnie lądować.

Pilot został przebadany przez ratowników medycznych i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Jako prawdopodobną przyczynę zdarzenia wskazano utratę sterowności, a sprawą zajmuje się policja.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak przekazała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, do zdarzenia doszło w środę przy ul. Zwardońskiej.

Około godz. 11.28 szybowiec zahaczył o ogrodzenie i musiał awaryjnie lądować.

Pilot, który sterował maszyną, został przebadany przez ratowników medycznych. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Akcja służb w Bielsku-Białej. Szybowiec musiał awaryjnie lądować

Przybyłe na miejsce służby przystąpiły do zabezpieczenia terenu. Zgodnie z informacjami, jakie przekazała Interii mł. bryg. Patrycja Pokrzywa, czynności w Bielsku-Białej już się zakończyły.

Obecnie trwa wyjaśnianie okoliczności środowego incydentu.

- Prawdopodobną przyczyną zdarzenia była utrata sterowności - przekazała rzeczniczka KM Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, dodając, że sprawą zajmuje się policja.

Słowacja. Katastrofa lotnicza w czasie zawodów szybowcowych

Do innego niebezpiecznego zdarzenia z udziałem szybowców doszło na początku kwietnia nad górą Boriszov w paśmie Wielka Fatra na Słowacji. Wówczas polski pilot nie miał tyle szczęścia i zginął w zderzeniu z innym szybowcem.

W katastrofie uczestniczył także obywatel Czech, który doznał obrażeń głowy. Drugi samolot pilotował Austriak, który nie odniósł obrażeń.

Na miejsce zdarzenia, które znajdowało się w trudno dostępnym górskim terenie, przyleciała ekipa ratownicza z bazy śmigłowców Air Transport-Europe (ATE) w Bańskiej Bystrzycy.

Piloci brali udział w międzynarodowych zawodach szybowcowych FCC.

