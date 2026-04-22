Dramatyczne sceny na Śląsku. Szybowiec musiał awaryjnie lądować
Szybowiec zahaczył o ogrodzenie i musiał awaryjnie lądować - przekazała Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej. - Prawdopodobną przyczyną zdarzenia była utrata sterowności - poinformowała Interię mł. bryg. Patrycja Pokrzywa.
Jak przekazała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, do zdarzenia doszło w środę przy ul. Zwardońskiej.
Około godz. 11.28 szybowiec zahaczył o ogrodzenie i musiał awaryjnie lądować.
Pilot, który sterował maszyną, został przebadany przez ratowników medycznych. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Przybyłe na miejsce służby przystąpiły do zabezpieczenia terenu. Zgodnie z informacjami, jakie przekazała Interii mł. bryg. Patrycja Pokrzywa, czynności w Bielsku-Białej już się zakończyły.
Obecnie trwa wyjaśnianie okoliczności środowego incydentu.
- Prawdopodobną przyczyną zdarzenia była utrata sterowności - przekazała rzeczniczka KM Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, dodając, że sprawą zajmuje się policja.
Słowacja. Katastrofa lotnicza w czasie zawodów szybowcowych
Do innego niebezpiecznego zdarzenia z udziałem szybowców doszło na początku kwietnia nad górą Boriszov w paśmie Wielka Fatra na Słowacji. Wówczas polski pilot nie miał tyle szczęścia i zginął w zderzeniu z innym szybowcem.
W katastrofie uczestniczył także obywatel Czech, który doznał obrażeń głowy. Drugi samolot pilotował Austriak, który nie odniósł obrażeń.
Na miejsce zdarzenia, które znajdowało się w trudno dostępnym górskim terenie, przyleciała ekipa ratownicza z bazy śmigłowców Air Transport-Europe (ATE) w Bańskiej Bystrzycy.
Piloci brali udział w międzynarodowych zawodach szybowcowych FCC.