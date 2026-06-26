W skrócie Ośmioletnia dziewczynka oraz jej ojciec zostali zaatakowani przez psa podczas karmienia zwierząt na posesji w Sosnowcu.

Dziewczynka wymagała hospitalizacji, natomiast ojciec doznał lżejszych obrażeń i nie potrzebował leczenia szpitalnego.

Na miejscu pracowali policjanci, którzy zabezpieczali ślady i wyjaśniali okoliczności zdarzenia oraz sprawdzali, czy przestrzegano zasad bezpieczeństwa.

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Jak przekazał rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, zgłoszenie wpłynęło o godz. 19.47.Mężczyzna przebywał na terenie posesji wraz z dwiema córkami - ośmioletnią i dziesięcioletnią. Wspólnie karmili psy, gdy jeden z nich nagle zaatakował młodszą dziewczynkę.

Sosnowiec. Pies zaatakował dziecko i ojca

Ośmiolatka doznała obrażeń wymagających pomocy medycznej. Dziewczynka została przewieziona do Sosnowieckiego Centrum Pediatrii w Klimontowie.

Jak ustaliło RMF FM, pies zaatakował również ojca dziecka. Mężczyzna odniósł lżejsze obrażenia i nie wymagał hospitalizacji.

Według nieoficjalnych informacji zwierzętami były owczarki niemieckie.

Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci, którzy zabezpieczali ślady i ustalali przebieg zdarzenia. Funkcjonariusze prowadzą czynności mające wyjaśnić, w jakich okolicznościach doszło do ataku oraz czy zostały zachowane wszystkie zasady bezpieczeństwa podczas opieki nad psami.





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