Dramat parafii w Mysłowicach. Ogromne straty finansowe, ruszyła zbiórka

Sobotnia awaria rury systemu przeciwpożarowego w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach (woj. śląskie) przyniosła ogromne straty finansowe. Wstępnie szkody oszacowano na 10 milionów złotych. Zalaniu uległa znaczna część budynku, a z użytkowania wyłączono fragment świątyni. W internecie ruszyła zbiórka.

Wnętrze kościoła z rzędem ław po obu stronach nawy, ołtarz z bogato zdobionymi ikonami i figurami, jasne światło żyrandoli podkreśla detale złotych dekoracji, a przód oddzielony jest taśmą.
Awaria rury w kościele w Mysłowicach. Milionowe stratyKasia ZarembaPAP

Według wstępnych szacunków straty po sobotniej awarii w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach na Śląsku mogą wynieść nawet 10 milionów złotych.

Do zdarzenia doszło w sobotę rano, gdy służby otrzymały zgłoszenie o wycieku wody z systemu przeciwpożarowego. Na miejscu interweniowały trzy zastępy straży pożarnej, które zastały dramatyczną sytuację.

Mysłowice. Awaria w kościele. Pękła rura

Jak przekazał w mediach społecznościowych prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz, "według informacji dowódcy akcji, poziom zalegającej wody sięgał ok. 30 cm".

    Przyczyną zniszczeń było pęknięcie rury systemu przeciwpożarowego, znajdującej się w wieży świątyni oraz jej rozszczelnienie. Skalę kataklizmu opisał w rozmowie z Polsat News ksiądz Leszek Szewczyk.

    - Mamy takie urządzenie, które pompuje siedem metrów sześciennych wody na minutę, więc prawdopodobnie pracowało przez około 30 minut. Gdyby pracowało przez osiem godzin, to możemy sobie wyobrazić w jakim stanie byłby kościół. W wieży kościoła także była potężna rura i tam także nastąpiło rozszczelnienie. W ciągu 20/30 minut do kościoła dostało się około 130 metrów sześciennych wody - mówił.

    Organista Kamil Capała podzielił się na profilu parafii poruszającą relacją z momentu odkrycia awarii. Wspominał, że po zbliżeniu się do drzwi usłyszał szum i początkowo sądził, że to awaria rynny.

    "Tutaj zacząłem działać szybko, ale racjonalnie. Otwieram drzwi na chór, a tam rzeka (już wiem, że jest źle). Biegnę do góry, otwieram drzwi, patrzę w moje lewo, a ze sklepienia leci woda" - relacjonował.

    Kościół w Mysłowicach uszkodzony. Ruszyła zbiórka

    Ze względu na fakt, że główny wyciek nastąpił z poziomu chóru, konieczne było wyłączenie z użytku około 1/4 powierzchni kościoła. Jak zaznaczył ksiądz Leszek Szewczyk, część kościoła zostanie zamknięta.

    - Mowa o miejscu pod chórem, bo to właśnie z chóru nastąpił ten przeciek i musimy oszacować stan tej części - wspomniał.

    Mimo ogromnych zniszczeń w świątyni nadal odprawiane są msze, choć wierni nie mogą korzystać z tylnej części budynku. Pomoc poszkodowanej parafii zaoferował prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, który podkreślił, że skala strat jest bardzo duża.

    "Wspólnie z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych w Sosnowcu dostarczyliśmy na miejsce osuszacze powietrza i nagrzewnice" - poinformował w mediach społecznościowych.

    Jednocześnie w internecie ruszyła już zbiórka funduszy na odbudowę kościoła, której licznik w niedzielne popołudnie przekroczył kwotę 13 tysięcy złotych.

