Dramat parafii na Śląsku. Akcja służb i pilny apel organisty
Kościół, należący do parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach (woj. śląskie), został zalany przez wodę. Powodem była awaria rury systemu przeciwpożarowego. Miejscami woda sięgała nawet 10 centymetrów. Od rana strażacy osuszali świątynię, aby pozbyć się wilgoci ze ścian.
W skrócie
- W kościele Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach doszło do zalania z powodu awarii rury systemu przeciwpożarowego.
- Świątynia została czasowo wyłączona z użytku, a służby usuwały wodę i osuszały mury.
- Parafia zaapelowała do mieszkańców o pomoc przy sprzątaniu oraz poinformowała o zmianach w funkcjonowaniu kościoła.
W sobotę rano w kościele Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach odkryto poważną awarię, na skutek której pomieszczenia świątyni zostały zalane.
Powodem była pęknięta rura systemu przeciwpożarowego.
Mysłowice. Pękła rura, zalało kościół. Jest apel
Kościół został wyłączony z użytku, a od wczesnych godzin porannych na miejscu pracowały służby, które zajmowały się wypompowywaniem wody.
Komenda Miejska Powiatowej Straży Pożarnej przekazała w mediach społecznościowych, że woda, która zalała wnętrze kościoła, miejscami sięgała 10 centymetrów.
"Po odcięciu dopływu wody strażacy przystąpili do usuwania zalania" - dodano w komunikacie. W świątyni uruchomiono także osuszacze powietrza oraz nagrzewnice, aby pozbyć się wilgoci ze ścian.
"Dziennik Zachodni" poinformował z kolei, że strażacy zabezpieczali także mienie oraz odcięli zasilanie elektryczne.
Zalany kościół w Mysłowicach. Parafia zwróciła się o pomoc
W mediach społecznościowych Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa opublikowano nagranie, na którym organista Kamil Capała zwrócił się do mieszkańców o pomoc w usuwaniu skutków awarii rury.
- Zwracam się do was w imieniu swoim i księdza proboszcza o to, aby kto z was może i jest w stanie przybyć do kościoła, który uległ zalaniu poprzez pękniętą rurę systemu przeciwpożarowego. Zabierzcie ze sobą wiadra, mopy i ręczniki papierowe - apelował organista, podkreślając, że "każda para rąk do pomocy jest mile widziana".
Na koncie parafii w sieci przekazano, że "do odwołania nie będzie transmisji na kanale YouTube", jednak nabożeństwa będą odbywać się w kościele. "Wejście bocznymi drzwiami w transepcie. Tylna część kościoła będzie wyłączona z użytku" - dodano.