Dramat parafii na Śląsku. Akcja służb i pilny apel organisty

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Kościół, należący do parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach (woj. śląskie), został zalany przez wodę. Powodem była awaria rury systemu przeciwpożarowego. Miejscami woda sięgała nawet 10 centymetrów. Od rana strażacy osuszali świątynię, aby pozbyć się wilgoci ze ścian.

Kościół z widocznymi śladami zalania na zewnętrznej ścianie i zamkniętym wejściem zabezpieczonym taśmą. Wnętrze świątyni z odbiciem zalanych wodą podłóg, refleksy światła w lustrze wody, brak osób.
Kościół w Mysłowicach zalany. Od rana trwało osuszanie świątyniKomenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach / Parafia NSPJ Mysłowice ; Facebook.commateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W kościele Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach doszło do zalania z powodu awarii rury systemu przeciwpożarowego.
  • Świątynia została czasowo wyłączona z użytku, a służby usuwały wodę i osuszały mury.
  • Parafia zaapelowała do mieszkańców o pomoc przy sprzątaniu oraz poinformowała o zmianach w funkcjonowaniu kościoła.
W sobotę rano w kościele Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach odkryto poważną awarię, na skutek której pomieszczenia świątyni zostały zalane.

Powodem była pęknięta rura systemu przeciwpożarowego.

Mysłowice. Pękła rura, zalało kościół. Jest apel

Kościół został wyłączony z użytku, a od wczesnych godzin porannych na miejscu pracowały służby, które zajmowały się wypompowywaniem wody.

Komenda Miejska Powiatowej Straży Pożarnej przekazała w mediach społecznościowych, że woda, która zalała wnętrze kościoła, miejscami sięgała 10 centymetrów.

"Po odcięciu dopływu wody strażacy przystąpili do usuwania zalania" - dodano w komunikacie. W świątyni uruchomiono także osuszacze powietrza oraz nagrzewnice, aby pozbyć się wilgoci ze ścian.

"Dziennik Zachodni" poinformował z kolei, że strażacy zabezpieczali także mienie oraz odcięli zasilanie elektryczne.

Zalany kościół w Mysłowicach. Parafia zwróciła się o pomoc

W mediach społecznościowych Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa opublikowano nagranie, na którym organista Kamil Capała zwrócił się do mieszkańców o pomoc w usuwaniu skutków awarii rury.

Wnętrze budynku o żółtych ścianach z wysokimi łukami, na podłodze rozstawiony sprzęt techniczny, kilka osób ubranych w kurtki i latarki czołowe ogląda rozmieszczone urządzenia. Na ścianie widoczna tablica informacyjna oraz wnęka z rzeźbą religijną.
Awaria rury systemu przeciwpożarowego przyczyniła się do zalania kościoła w MysłowicachKasia ZarembaPAP

- Zwracam się do was w imieniu swoim i księdza proboszcza o to, aby kto z was może i jest w stanie przybyć do kościoła, który uległ zalaniu poprzez pękniętą rurę systemu przeciwpożarowego. Zabierzcie ze sobą wiadra, mopy i ręczniki papierowe - apelował organista, podkreślając, że "każda para rąk do pomocy jest mile widziana".

Na koncie parafii w sieci przekazano, że "do odwołania nie będzie transmisji na kanale YouTube", jednak nabożeństwa będą odbywać się w kościele. "Wejście bocznymi drzwiami w transepcie. Tylna część kościoła będzie wyłączona z użytku" - dodano.

