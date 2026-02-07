W skrócie W kościele Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach doszło do zalania z powodu awarii rury systemu przeciwpożarowego.

Świątynia została czasowo wyłączona z użytku, a służby usuwały wodę i osuszały mury.

Parafia zaapelowała do mieszkańców o pomoc przy sprzątaniu oraz poinformowała o zmianach w funkcjonowaniu kościoła.

W sobotę rano w kościele Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach odkryto poważną awarię, na skutek której pomieszczenia świątyni zostały zalane.

Powodem była pęknięta rura systemu przeciwpożarowego.

Mysłowice. Pękła rura, zalało kościół. Jest apel

Kościół został wyłączony z użytku, a od wczesnych godzin porannych na miejscu pracowały służby, które zajmowały się wypompowywaniem wody.

Komenda Miejska Powiatowej Straży Pożarnej przekazała w mediach społecznościowych, że woda, która zalała wnętrze kościoła, miejscami sięgała 10 centymetrów.

"Po odcięciu dopływu wody strażacy przystąpili do usuwania zalania" - dodano w komunikacie. W świątyni uruchomiono także osuszacze powietrza oraz nagrzewnice, aby pozbyć się wilgoci ze ścian.

"Dziennik Zachodni" poinformował z kolei, że strażacy zabezpieczali także mienie oraz odcięli zasilanie elektryczne.

Zalany kościół w Mysłowicach. Parafia zwróciła się o pomoc

W mediach społecznościowych Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa opublikowano nagranie, na którym organista Kamil Capała zwrócił się do mieszkańców o pomoc w usuwaniu skutków awarii rury.

Awaria rury systemu przeciwpożarowego przyczyniła się do zalania kościoła w Mysłowicach Kasia Zaremba PAP

- Zwracam się do was w imieniu swoim i księdza proboszcza o to, aby kto z was może i jest w stanie przybyć do kościoła, który uległ zalaniu poprzez pękniętą rurę systemu przeciwpożarowego. Zabierzcie ze sobą wiadra, mopy i ręczniki papierowe - apelował organista, podkreślając, że "każda para rąk do pomocy jest mile widziana".

Na koncie parafii w sieci przekazano, że "do odwołania nie będzie transmisji na kanale YouTube", jednak nabożeństwa będą odbywać się w kościele. "Wejście bocznymi drzwiami w transepcie. Tylna część kościoła będzie wyłączona z użytku" - dodano.

