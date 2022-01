Do dramatycznego wypadku na stoku w Smoleniu (woj. śląskie) doszło w niedzielę 9 stycznia po południu.

Smoleń. Wypadek na stoku. Poszkodowana 15-latka

Pierwsze zgłoszenie służb wpłynęło do stanowiska kierowania służb w Zawierciu około godziny 14. Na miejsce zadysponowano pogotowie ratunkowe oraz patrol policji.



Wszystko z powodu 15-letniej narciarki, która straciła panowanie nad sytuacją. Jak czytamy w serwisie zawiercie.naszemiasto.pl, 15-latka nagle wypadła z toru, zjechała z trasy narciarskiej i z dużym impetem uderzyła w znajdujący się nieopodal budynek sterowni.



Z informacji służb wynika, że nastolatka miała jechać z ogromną prędkością. Zdaniem obserwatorów dziewczyna miała nie reagować na to, że narty prowadziły ją prosto w ścianę sterowni stoku w Smoleniu.

Reklama

Wypadek w Smoleniu. 15-latkę zabrało LPR

- Zero reakcji, zero sterowności. Nie wiem, czy to brak umiejętności i co było przyczyną wypadku, ale jakiś czas jechała prosto na budynek i nie zareagowała - mówił w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" Michał Siedlarski, właściciel stoku.



Jak przekazał mężczyzna, natychmiast zadzwonił on po pomoc służb. Do czasu przyjazdu służb nastolatką opiekowali się rodzice oraz obecni na miejscu instruktorzy narciarstwa.



W związku z poważnym stanem poszkodowanej 15-latki zdecydowano się na wezwanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ze stoku w Smoleniu poszkodowana nastolatka została zabrana do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.