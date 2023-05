Msza pogrzebowa rozpoczęła się o godz. 13.00 w kościele pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego w Tajemnicy Emaus, znajdującym się na cmentarzu Kule. Przewodniczył jej biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Andrzej Przybylski.

"Czuliśmy, że sprawa Kamilka jest naszą sprawą"

- Przez te ostatnie tygodnie wszyscy pewnie staliśmy się rodziną Kamilka. Wszyscy modliliśmy się i towarzyszyliśmy jego walce o życie, a tak naprawdę walce o miłość, i dlatego tylu nas tutaj jest, bo wszyscy - i my, tu obecni, i bardzo wielu ludzi w Polsce i na świecie, czuliśmy, że jego sprawa jest też naszą sprawą, że jego troski i problemy stały się też naszymi, przynajmniej w ostatnich tygodniach - powiedział bp Przybylski do zgromadzonych.

Jak przekonywał, kiedy umiera dziecko, "Bóg przyjmuje je z otwartymi ramionami". - Choć to jest pogrzeb i choć ta śmierć jest pełna ciemnych kolorów, pełna smutku, oburzenia, trudności, to ta śmierć, ten pogrzeb jest biały. My, księża, ubraliśmy dzisiaj na tę mszę św. białe ornaty, Kamilek leży w trumnie białego koloru, a to jest znak jasności, znak nadziei, że jest teraz z nami, tam w niebie i nam towarzyszy, by teraz podziękować, nie za ciekawość, ale za miłość, chce podziękować za każdy odruch dobra i za każdą modlitwę - mówił bp Przybylski.

Bliscy ośmiolatka wystosowali w piątek apel do osób, które planowały udać się na uroczystości pogrzebowe. Żałobników poproszono, aby zamiast zabawek przynosili białą różę i znicz.

Śmierć Kamila. "Nawet przez chwilę nie cierpiał"

Ośmioletni Kamil z Częstochowy zmarł 8 maja. Chłopiec przez ponad miesiąc był leczony w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

O śmierci poinformowała w mediach społecznościowych placówka, w której przebywał ośmiolatek. "Kamilek zmarł dziś rano. Bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca była postępująca niewydolność wielonarządowa. Doprowadziła do niej poważna choroba oparzeniowa i ciężkie zakażenie całego organizmu, spowodowane rozległymi, długo nieleczonymi ranami oparzeniowymi" - wskazano.

Chłopiec przez cały czas pobytu w szpitalu "był głęboko nieprzytomny". Jak dodano we wpisie, "nie miał świadomości gdzie jest, ani co go spotkało. Nawet przez chwilę nie cierpiał".

Dziecko trafiło pod opiekę lekarzy z rozległymi oparzeniami ciała, śladami po przypalaniu papierosami i złamaniami kończyn.

Zaledwie kilka dni przed informacją o śmierci chłopca rzecznik Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach (GCZD) Wojciech Gumułka przekazał, że "stan Kamilka jest bardzo ciężki". Jak wówczas informował, u chłopca postępowała choroba oparzeniowa, ostra niewydolność oddechowa oraz rozwijało się ciężkie zakażenie całego organizmu.

Śmierć ośmioletniego Kamilka. Był maltretowany przez ojczyma

Kamilek był maltretowany przez ojczyma, 27-letniego Dawida B. To biologiczny ojciec powiadomił służby o stanie dziecka, po tym, jak znalazł syna w mieszkaniu matki i ojczyma.

Zarzuty w sprawie usłyszał Dawid B., którego oskarżono o usiłowanie pozbawienia życia pasierba i znęcanie się nad nim. Mężczyzna przyznał się do winy. Z kolei matce, Magdalenie B. zarzuca się narażanie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Kobieta pozostawała bierna na sytuację dziecka.

B. złożyła wyjaśnienia i również przyznała się do winy. Zarówno ona, jak i jej partner zostali aresztowani na trzy miesiące.

Sprawa Kamila z Częstochowy. Wuj i ciotka również z zarzutem

Również wujek Kamila usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy. - Mężczyzna został przesłuchany w charakterze podejrzanego, ale nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Mówił, że dużo pracował i mało czasu spędzał w domu - powiedział w kwietniu Interii prok. Piotr Wróblewski z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Taki sam zarzut usłyszała ciotka ośmiolatka. Śledczy twierdzą, że nie udzieliła pomocy dziecku, będącym w stanie zagrożenia zdrowia i życia między 29 marca a 3 kwietnia 2023 r.