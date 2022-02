Czynności z 52-latkiem prowadziła Prokuratura Okręgowa w Częstochowie. - We wtorek wieczorem zatrzymanemu postawiono zarzut zabójstwa, połączonego z bezprawnym pozbawieniem ich wolności - powiedział Interii prok. Krzysztof Budzik. Prokurator z Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Południe podjął taką decyzję na podstawie ustaleń dowodowych zebranych w toku prowadzonych na szeroką skalę czynności.



- Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania zeznań - dodał prok. Budzik.



W rozmowie z Interią podkomisarz Sabina Chyra-Giereś z KMP w Częstochowie zaznaczyła, że "wciąż prowadzone są czynności w sprawie. Kobiety wciąż mają status zaginionych".

Mężczyzna był znany ofiarom. Ciał kobiet do tej pory nie odnaleziono.



Śledczy na razie nie zdradzają, jakie i dowody wskazują na to, że kobiety zostały zamordowane. Po przesłuchaniu podejrzanego prokuratura przesłała do sądu wniosek o jego aresztowanie. Ma on zostać rozpoznany jeszcze w środę.

Poszukiwania 45-latki i jej 15-letniej córki ruszyły w sobotę

W sobotę częstochowscy policjanci poinformowali, iż poszukują zaginionej 45-letniej Aleksandry i jej 15-letniej córki, Oliwii.

O zaginięciu kobiet zawiadomiła w sobotę matka 45-latki. Kobiety razem z psem wyszły z bloku przy ul. Bienia w czwartek i już nie wróciły.