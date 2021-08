Częstochowa: Mąż przyznał się do zabicia 27-letniej żony

Oboje żyli w separacji, według wyjaśnień podejrzanego tłem zbrodni był rozpad małżeństwa - podała prokuratura.

Według wcześniejszych informacji 27-latka miała wyjść z domu w sobotę wcześnie rano, a potem nie nawiązała już kontaktu z rodziną. Informację o zaginięciu 27-latki i jej wizerunek przekazano mediom. Jak powiedział we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek, zwłoki kobiety ujawniono w poniedziałek w miejscowości Łobodno w powiecie kłobuckim.

Przyczyną "nieporozumienia"

- Materiały, które zostały zebrane przez policję w toku czynności poszukiwawczych, wskazywały na uzasadnione podejrzenie, że zgon kobiety nastąpił w wyniku zabójstwa, w związku z tym Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ wszczęła śledztwo w sprawie pozbawienia jej życia - to postanowienie zostało wydane w dniu dzisiejszym - dodał prokurator.

Reklama

W toku śledztwa prokuratura przedstawiła 29-letniemu Krystianowi W. zarzut zabójstwa - to, jak mówi Ozimek, mąż pokrzywdzonej, pozostający w nią w faktycznej separacji. - Przesłuchany przez prokuratora przyznał się do tej zbrodni, złożył obszerne wyjaśnienia. Był przesłuchiwany do późnych godzin nocnych. Z jego wyjaśnień wynika, że motywem zabójstwa były nieporozumienia związane z rozpadem małżeństwa - dodał rzecznik.

Zabójstwo Karoliny W.

Według ustaleń śledztwa do zbrodni doszło w samochodzie, zaparkowanym obok domu Karoliny W. Następnie sprawca przewiózł ciało do Łobodna, gdzie ukrył zwłoki w kompleksie leśnym. Wniosek o aresztowanie podejrzanego sąd ma rozpoznać jeszcze we wtorek po południu.

Prokuratura nie ujawnia, czy to sam mąż wskazał miejsce ukrycia zwłok. Przypuszczalną przyczyną śmierci 27-latki było uduszenie. Zweryfikuje to sekcja zwłok. Według doniesień mediów Karolina W. osierociła dwoje dzieci.