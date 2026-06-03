"Bardzo silne opady burzowe występują na Podbeskidziu, szczególnie na linii Ustroń-Czechowice-Dziedzice" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W tej części kraju ulewy są na tyle silne, że w ciągu 10 minut pada nawet 15 litrów wody na metr kwadratowy. Synoptycy zwiększyli też stopień zagrożenia pogodowego na Śląsku.

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Alert drugiego stopnia. Śląsk wyróżniony

Burze na południu Polski mogą się okazać bardzo niebezpieczne. Możliwe, że miejscami na Podbeskidziu w ciągu godziny spadnie do około 15 litrów deszczu, co sprawia, że zachodzi tam "istotne ryzyko podtopień" - ostrzegają specjaliści.

W najbliższym czasie burze będą rozwijać się na obszarze Śląska, Małopolski. W kolejnych godzinach możliwe są również na Wielkopolsce i zachodnim Pomorzu - wynika z prognoz.

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W środę po południu IMGW zwiększył stopień zagrożenia pogodowego z pierwszego do drugiego w centralnej i południowej części województwa śląskiego.

Jak przekazano w komunikacie tam "obserwowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne i bardzo silne opady deszczu" od 25 do 40, a lokalnie do około 50 litrów wody na metr kwadratowy.

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Podczas tych burz może wiać z prędkością do 85 km/h, a punktowo możliwe będą opady gradu o średnicy 2-3 cm.

Pomarańczowe ostrzeżenie w dużej części Śląska obowiązuje od godz. 15:18 i pozostanie w mocy do 21:00.

W pozostałych miejscach dalej aktywne są żółte ostrzeżenia IMGW.

Żółto na południu i zachodzie. Ostrzeżenia od rana

Synoptycy IMGW ze względu na burze rano wystosowali ostrzeżenie pierwszego stopnia dla rozległych terenów obejmujących wschodnie rejony Pomorza Zachodniego i środkową część Wielkopolski.

Oprócz tego ostrzeżenia dalej obowiązują na południowych terenach kraju, rozciągających się od Opolszczyzny przez południową część Ziemi Łódzkiej i Świętokrzyskiej oraz Śląsk po Małopolskę i Podkarpacie.

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