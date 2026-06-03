Czekają nas wyjątkowo niebezpieczne godziny. Ostrzeżenia zmieniły kolor
Burze robią się coraz silniejsze. Specjaliści zdecydowali się na zwiększenie stopnia ostrzeżenia przed tym zjawiskiem dla dużej części Śląska. Możliwe, że w najbliższych godzinach może tam dochodzić do lokalnych podtopień.
"Bardzo silne opady burzowe występują na Podbeskidziu, szczególnie na linii Ustroń-Czechowice-Dziedzice" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W tej części kraju ulewy są na tyle silne, że w ciągu 10 minut pada nawet 15 litrów wody na metr kwadratowy. Synoptycy zwiększyli też stopień zagrożenia pogodowego na Śląsku.
Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store
Alert drugiego stopnia. Śląsk wyróżniony
Burze na południu Polski mogą się okazać bardzo niebezpieczne. Możliwe, że miejscami na Podbeskidziu w ciągu godziny spadnie do około 15 litrów deszczu, co sprawia, że zachodzi tam "istotne ryzyko podtopień" - ostrzegają specjaliści.
W najbliższym czasie burze będą rozwijać się na obszarze Śląska, Małopolski. W kolejnych godzinach możliwe są również na Wielkopolsce i zachodnim Pomorzu - wynika z prognoz.
W środę po południu IMGW zwiększył stopień zagrożenia pogodowego z pierwszego do drugiego w centralnej i południowej części województwa śląskiego.
Jak przekazano w komunikacie tam "obserwowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne i bardzo silne opady deszczu" od 25 do 40, a lokalnie do około 50 litrów wody na metr kwadratowy.
Podczas tych burz może wiać z prędkością do 85 km/h, a punktowo możliwe będą opady gradu o średnicy 2-3 cm.
Pomarańczowe ostrzeżenie w dużej części Śląska obowiązuje od godz. 15:18 i pozostanie w mocy do 21:00.
W pozostałych miejscach dalej aktywne są żółte ostrzeżenia IMGW.
Żółto na południu i zachodzie. Ostrzeżenia od rana
Synoptycy IMGW ze względu na burze rano wystosowali ostrzeżenie pierwszego stopnia dla rozległych terenów obejmujących wschodnie rejony Pomorza Zachodniego i środkową część Wielkopolski.
Oprócz tego ostrzeżenia dalej obowiązują na południowych terenach kraju, rozciągających się od Opolszczyzny przez południową część Ziemi Łódzkiej i Świętokrzyskiej oraz Śląsk po Małopolskę i Podkarpacie.
Zobacz również:
-----