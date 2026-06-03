Czekają nas wyjątkowo niebezpieczne godziny. Ostrzeżenia zmieniły kolor

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Burze robią się coraz silniejsze. Specjaliści zdecydowali się na zwiększenie stopnia ostrzeżenia przed tym zjawiskiem dla dużej części Śląska. Możliwe, że w najbliższych godzinach może tam dochodzić do lokalnych podtopień.

Pomarańczowy alert IMGW z powodu burz na Śląsku. Synoptycy spodziewają się intensywnych ulew i gradobicia
Burze na Śląsku będą na tyle silne, że zdecydowano się na wydanie pomarańczowego ostrzeżeniaPaweł Małecki/Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

"Bardzo silne opady burzowe występują na Podbeskidziu, szczególnie na linii Ustroń-Czechowice-Dziedzice" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W tej części kraju ulewy są na tyle silne, że w ciągu 10 minut pada nawet 15 litrów wody na metr kwadratowy. Synoptycy zwiększyli też stopień zagrożenia pogodowego na Śląsku.

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Alert drugiego stopnia. Śląsk wyróżniony

Burze na południu Polski mogą się okazać bardzo niebezpieczne. Możliwe, że miejscami na Podbeskidziu w ciągu godziny spadnie do około 15 litrów deszczu, co sprawia, że zachodzi tam "istotne ryzyko podtopień" - ostrzegają specjaliści.

W najbliższym czasie burze będą rozwijać się na obszarze Śląska, Małopolski. W kolejnych godzinach możliwe są również na Wielkopolsce i zachodnim Pomorzu - wynika z prognoz.

W środę po południu IMGW zwiększył stopień zagrożenia pogodowego z pierwszego do drugiego w centralnej i południowej części województwa śląskiego.

Jak przekazano w komunikacie tam "obserwowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne i bardzo silne opady deszczu" od 25 do 40, a lokalnie do około 50 litrów wody na metr kwadratowy.

Podczas tych burz może wiać z prędkością do 85 km/h, a punktowo możliwe będą opady gradu o średnicy 2-3 cm.

Pomarańczowe ostrzeżenie w dużej części Śląska obowiązuje od godz. 15:18 i pozostanie w mocy do 21:00.

Zobacz również:

W wielu miejscach będzie deszczowo, a na południu i zachodzie w trakcie burz wystąpią lokalne ulewy i wichury
Polska

Burze zajmą nowe terytoria. Spadnie kilkucentymetrowy grad

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

W pozostałych miejscach dalej aktywne są żółte ostrzeżenia IMGW.

Żółto na południu i zachodzie. Ostrzeżenia od rana

Synoptycy IMGW ze względu na burze rano wystosowali ostrzeżenie pierwszego stopnia dla rozległych terenów obejmujących wschodnie rejony Pomorza Zachodniego i środkową część Wielkopolski.

Oprócz tego ostrzeżenia dalej obowiązują na południowych terenach kraju, rozciągających się od Opolszczyzny przez południową część Ziemi Łódzkiej i Świętokrzyskiej oraz Śląsk po Małopolskę i Podkarpacie.

Zobacz również:

IMGW ostrzega przed burzami w wielu regionach w Polsce
Polska

Pogoda pokaże groźne oblicze. Burzowy front wkroczy do Polski, są ostrzeżenia

-----

Szyszko w "Graffiti": Ani złotówka z KPO nie poszła na kluby dla swingersów i jachtyPolsat News

Najnowsze