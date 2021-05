Trzy wypadki, w których dwie osoby zginęły, a dwie kolejne walczą w szpitalu o życie - to tragiczny bilans wypadków z udziałem motocyklistów. Śląska policja ku przestrodze opublikowała nagranie i apeluje o rozwagę.

Zdjęcie Policja opublikowała ku przestrodze nagranie z wypadku / Policja

Śląska policja zwraca uwagę, że to dopiero początek sezonu motocyklowego, a na drogach doszło już do poważnych wypadków, w których dwie osoby zginęły, a kolejne dwie są ranne.

Do pierwszego zdarzenia doszło w piątek między Bytomiem a Piekarami Śląskimi. W wypadku zginął tam 41 motocyklista. Niemalże w tym samym miejscu dwa dni później doszło do kolejnego wypadku, w wyniku którego 43-letni kierowca jednośladu oraz pasażerka trafili do szpitala.

We wtorek w Gliwicach zginął kolejny motocyklista. Miał 55 lat.

Policja apeluje o rozwagę i przypomina o zainaugurowanej akcji: "Jednośladem bezpiecznie do celu". "Motocykl, motorower, skuter czy rower to środki transportu, z których korzystamy z przyjemnością w ciepłe dni. Przypominamy jednak, że te formy korzystania z dróg są obarczone wieloma czynnikami ryzyka. Niechroniony uczestnik ruchu drogowego, jak sama nazwa wskazuje, nie ma zewnętrznej osłony przed zdarzeniami na drodze. Wewnętrzna ochrona to rozsądek i pełna koncentracja" - piszą funkcjonariusze w komunikacie.



Przypominają jednak, że nie jest "to jednak gwarancja sukcesu", bo na drodze są jeszcze inni uczestnicy ruchu. "Nasze manewry muszą uwzględniać to, co dzieje się wokół i fakt, że otaczają nas inni uczestnicy ruchu drogowego. Pamiętajmy również, że najgorszym doradcą na drodze jest pośpiech. Każdy z nas chce gdzieś zdążyć, a sezon motocyklowy dopiero się rozpoczyna" - dodali.