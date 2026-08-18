Pogoda w poniedziałek okazała się wyjątkowo niebezpieczna. Przez dużą część kraju przetoczyło się wiele nawałnic, a najgorsze warunki panowały na południu Polski. Przez pewien czas w Chorzowie mogło się zdawać, że nastąpił atak zimy w środku lata. Wszystko z powodu potężnego gradobicia, które sprawiło, że na ulicach miasta zrobiło się biało.

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W Chorzowie zrobiło się biało w środku lata. Drobiny lodu

"Wielkie sprzątanie po gradobiciu" - tak zatytułowano wtorkowy wpis na oficjalnym profilu Chorzowa na Facebooku. W mieście od rana trwa oczyszczanie "ulic, chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych" po poniedziałkowym załamaniu pogody.

Burza z gradobiciem okazała się na tyle intensywna, że "ze względu na skalę prac porządkowych oczyszczanie będzie prowadzone sukcesywnie i potrwa przez kilka najbliższych dni" - czytamy we wpisie.

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Miejskie służby zwracają uwagę, że intensywne opady deszczu i gradu "zerwały z drzew duże ilości zielonych liści oraz gałęzi, które w krótkim czasie zatkały studzienki, utrudniając swobodny odpływ wody do kanalizacji deszczowej".

O skali zjawiska najlepiej świadczą nagrania z poniedziałku, na których widać ulice i chodniki Chorzowa, które na pewien czas stały się białe z powodu mas gradu, które spadły podczas burzy. Poniższy filmik zamieścić na swoim profilu użytkownik Facebooka Adam Nawrat. Widać na nim, że gradu było tyle, że pokrył część miasta wyraźną warstwą:

Grad w Chorzowie padał bardzo intensywnie, co uwieczniono również na profilu Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info w serwisie X:

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Na Śląsku i części Małopolski z powodu zagrożenia burzowego w poniedziałek wydano alert RCB. Okazało się, że Chorzów był jednym z tych miast, w których pogoda okazała się najgroźniejsza. Miejsc, które ucierpiały z powodu fatalnych warunków było jednak więcej, o czym poinformowali we wtorek strażacy.

Według Obserwatorów Burz w Będzinie padał grad wielkości piłek pingpongowych.

Pogoda dała się we znaki. Ponad tysiąc interwencji

Ulewy, gradobicie i silny wiatr sprawiły, że w poniedziałek strażacy w całym kraju musieli interweniować w poniedziałek łącznie 1124 razy - poinformowała Państwowa Straż Pożarna.

Najwięcej zdarzeń spowodowanych burzami odnotowano w województwach:

śląskim : 284;

dolnośląskim : 271;

małopolskim : 204;

łódzkim: 127.

Najczęściej strażacy wyjeżdżali, żeby usuwać z ulic i chodników połamane gałęzie i drzewa oraz zabezpieczać zerwane uszkodzone dachy budynków.

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