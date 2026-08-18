Biało w środku lata. Nagrania i zdjęcia z polskiego miasta robią wrażenie

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Mieszkańcom Chorzowa mogło się zdawać, że w środku lata nastąpił atak zimy. W poniedziałek ulice i chodniki miasta pokryły się lodem. To efekt nawałnicy, która przeszła przez dużą część Śląska. Na nagraniach i zdjęciach widać skalę zjawiska. Oczyszczanie ulic miasta może potrwać kilka dni.

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Gradobicie w Chorzowie w poniedziałek sprawiło, że ulice i chodniki pokryły się warstwą lodu. Sprzątanie potrwa kilka dni
Skutki gradobicia w Chorzowie. W poniedziałek ulice miasta pokryły się warstwą loduSieć Obserwatorów Burz|Obserwatorzy.info/Miasto Chorzów i Szymon Michałek - Prezydent Chorzowa/Facebookmateriał zewnętrzny

Pogoda w poniedziałek okazała się wyjątkowo niebezpieczna. Przez dużą część kraju przetoczyło się wiele nawałnic, a najgorsze warunki panowały na południu Polski. Przez pewien czas w Chorzowie mogło się zdawać, że nastąpił atak zimy w środku lata. Wszystko z powodu potężnego gradobicia, które sprawiło, że na ulicach miasta zrobiło się biało.

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W Chorzowie zrobiło się biało w środku lata. Drobiny lodu

"Wielkie sprzątanie po gradobiciu" - tak zatytułowano wtorkowy wpis na oficjalnym profilu Chorzowa na Facebooku. W mieście od rana trwa oczyszczanie "ulic, chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych" po poniedziałkowym załamaniu pogody.

Burza z gradobiciem okazała się na tyle intensywna, że "ze względu na skalę prac porządkowych oczyszczanie będzie prowadzone sukcesywnie i potrwa przez kilka najbliższych dni" - czytamy we wpisie.

Miejskie służby zwracają uwagę, że intensywne opady deszczu i gradu "zerwały z drzew duże ilości zielonych liści oraz gałęzi, które w krótkim czasie zatkały studzienki, utrudniając swobodny odpływ wody do kanalizacji deszczowej".

O skali zjawiska najlepiej świadczą nagrania z poniedziałku, na których widać ulice i chodniki Chorzowa, które na pewien czas stały się białe z powodu mas gradu, które spadły podczas burzy. Poniższy filmik zamieścić na swoim profilu użytkownik Facebooka Adam Nawrat. Widać na nim, że gradu było tyle, że pokrył część miasta wyraźną warstwą:

Grad w Chorzowie padał bardzo intensywnie, co uwieczniono również na profilu Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info w serwisie X:

Na Śląsku i części Małopolski z powodu zagrożenia burzowego w poniedziałek wydano alert RCB. Okazało się, że Chorzów był jednym z tych miast, w których pogoda okazała się najgroźniejsza. Miejsc, które ucierpiały z powodu fatalnych warunków było jednak więcej, o czym poinformowali we wtorek strażacy.

Według Obserwatorów Burz w Będzinie padał grad wielkości piłek pingpongowych. 

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Pogoda dała się we znaki. Ponad tysiąc interwencji

Ulewy, gradobicie i silny wiatr sprawiły, że w poniedziałek strażacy w całym kraju musieli interweniować w poniedziałek łącznie 1124 razy - poinformowała Państwowa Straż Pożarna.

Najwięcej zdarzeń spowodowanych burzami odnotowano w województwach:

  • śląskim: 284;
  • dolnośląskim: 271;
  • małopolskim: 204;
  • łódzkim: 127.

Najczęściej strażacy wyjeżdżali, żeby usuwać z ulic i chodników połamane gałęzie i drzewa oraz zabezpieczać zerwane uszkodzone dachy budynków.

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