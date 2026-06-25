Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Są ranni
Nożownik wtargnął do szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, miał atakować pacjentów oraz personel medyczny. Śląska policja przekazała Polsat News, że napastnik ranił co najmniej jedną osobę. Został obezwładniony i zatrzymany.
W skrócie
- Do szpitala w Jastrzębiu-Zdroju wtargnął nożownik, miał atakować pacjentów i personel. Co najmniej jedna osoba jest ranna.
- Napastnik został obezwładniony i zatrzymany.
- Na miejscu pracują funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora.
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Policja otrzymała zgłoszenie o ataku w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju krótko po godz. 18. Napastnik miał zaatakować jedną z osób z personelu szpitala.
Śląska policja przekazała Polsat News, że ranna jest co najmniej jedna osoba. Napastnik został obezwładniony i zatrzymany.
Jastrzębie-Zdrój. Atak nożownika w szpitalu. Są ranni
"Dzisiaj po godzinie 18 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który w jednej z placówek medycznych na terenie Jastrzębia-Zdroju miał zaatakować pacjentów oraz personel medyczny ostrym narzędziem" - czytamy w komunikacie śląskiej policji.
Sprawca został zatrzymany przez jastrzębskich policjantów.
"Obecnie na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie przyczyn i dokładnych okoliczności zdarzenia" - przekazali mundurowi.