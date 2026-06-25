W skrócie Do szpitala w Jastrzębiu-Zdroju wtargnął nożownik, miał atakować pacjentów i personel. Co najmniej jedna osoba jest ranna.

Napastnik został obezwładniony i zatrzymany.

Na miejscu pracują funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Policja otrzymała zgłoszenie o ataku w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju krótko po godz. 18. Napastnik miał zaatakować jedną z osób z personelu szpitala.

Śląska policja przekazała Polsat News, że ranna jest co najmniej jedna osoba. Napastnik został obezwładniony i zatrzymany.

Jastrzębie-Zdrój. Atak nożownika w szpitalu. Są ranni

"Dzisiaj po godzinie 18 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który w jednej z placówek medycznych na terenie Jastrzębia-Zdroju miał zaatakować pacjentów oraz personel medyczny ostrym narzędziem" - czytamy w komunikacie śląskiej policji.

Sprawca został zatrzymany przez jastrzębskich policjantów.

"Obecnie na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie przyczyn i dokładnych okoliczności zdarzenia" - przekazali mundurowi.





Dziemianowicz-Bąk odpowiada w "Graffiti" Pełczyńskiej-Nałęcz: Co występ, to nowa bomba Polsat News