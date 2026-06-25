Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Są ranni

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Aktualizacja

Nożownik wtargnął do szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, miał atakować pacjentów oraz personel medyczny. Śląska policja przekazała Polsat News, że napastnik ranił co najmniej jedną osobę. Został obezwładniony i zatrzymany.

Szpital
Atak nożownika w szpitalu. Zdjęcie ilustracyjneKarolina AdamskaEast News

W skrócie

  • Do szpitala w Jastrzębiu-Zdroju wtargnął nożownik, miał atakować pacjentów i personel. Co najmniej jedna osoba jest ranna.
  • Napastnik został obezwładniony i zatrzymany.
  • Na miejscu pracują funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Policja otrzymała zgłoszenie o ataku w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju krótko po godz. 18. Napastnik miał zaatakować jedną z osób z personelu szpitala.

Śląska policja przekazała Polsat News, że ranna jest co najmniej jedna osoba. Napastnik został obezwładniony i zatrzymany.

Jastrzębie-Zdrój. Atak nożownika w szpitalu. Są ranni

"Dzisiaj po godzinie 18 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który w jednej z placówek medycznych na terenie Jastrzębia-Zdroju miał zaatakować pacjentów oraz personel medyczny ostrym narzędziem" - czytamy w komunikacie śląskiej policji.

Zobacz również:

Atak na budynek Urzędu Skarbowego w Warszawie
Polska

Atak na budynek skarbówki w Warszawie. Sprawca w rękach służb

Dawid Kryska
Dawid Kryska

Sprawca został zatrzymany przez jastrzębskich policjantów.

"Obecnie na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie przyczyn i dokładnych okoliczności zdarzenia" - przekazali mundurowi.

Zobacz również:

Paraliż metra w Warszawie. Policja zatrzymała obcokrajowca
Mazowieckie

Paraliż metra. Komunikat policji. Francuz "odmawiał odpowiedzi"

Dawid Kryska
Dawid Kryska


Dziemianowicz-Bąk odpowiada w "Graffiti" Pełczyńskiej-Nałęcz: Co występ, to nowa bombaPolsat News

Najnowsze