Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 14 na ulicy Siemianowickiej w Chorzowie.

Atak nożownika w Chorzowie. Nie żyje mężczyzna

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 47-letni mieszkaniec Chorzowa zaatakował nożem innego mężczyznę.

- Mężczyzna zmarł mimo prowadzonej akcji ratowników - przekazała w rozmowie z Interią nadkomisarz Magdalena Żubertowska z zespołu prasowego KWP w Katowicach.

Policjantka potwierdziła również, że napastnik został już zatrzymany.

Policja ostrzega przed utrudnieniami

Na miejscu wciąż trwają policyjne czynności, występują także utrudnienia w ruchu drogowym.

Jak ostrzegła nadkom. Żubertowska zablokowana jest droga przez skrzyżowanie ulic Siemianowickiej, Mazurskiej i Bożogrobców.

