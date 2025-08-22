Atak nożownika w Chorzowie. Nie żyje jedna osoba
W Chorzowie nożownik zaatakował mężczyznę. - Poszkodowany zmarł mimo prowadzonej reanimacji - przekazała Interii nadkomisarz Magdalena Żubertowska. Napastnik został już schwytany przez policję.
Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 14 na ulicy Siemianowickiej w Chorzowie.
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 47-letni mieszkaniec Chorzowa zaatakował nożem innego mężczyznę.
- Mężczyzna zmarł mimo prowadzonej akcji ratowników - przekazała w rozmowie z Interią nadkomisarz Magdalena Żubertowska z zespołu prasowego KWP w Katowicach.
Policjantka potwierdziła również, że napastnik został już zatrzymany.
Policja ostrzega przed utrudnieniami
Na miejscu wciąż trwają policyjne czynności, występują także utrudnienia w ruchu drogowym.
Jak ostrzegła nadkom. Żubertowska zablokowana jest droga przez skrzyżowanie ulic Siemianowickiej, Mazurskiej i Bożogrobców.