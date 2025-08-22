Atak nożownika w Chorzowie. Nie żyje jedna osoba

Agata Sucharska

W Chorzowie nożownik zaatakował mężczyznę. - Poszkodowany zmarł mimo prowadzonej reanimacji - przekazała Interii nadkomisarz Magdalena Żubertowska. Napastnik został już schwytany przez policję.

Atak nożownika w Chorzowie
Atak nożownika w Chorzowie

Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 14 na ulicy Siemianowickiej w Chorzowie.

Atak nożownika w Chorzowie. Nie żyje mężczyzna

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 47-letni mieszkaniec Chorzowa zaatakował nożem innego mężczyznę.

- Mężczyzna zmarł mimo prowadzonej akcji ratowników - przekazała w rozmowie z Interią nadkomisarz Magdalena Żubertowska z zespołu prasowego KWP w Katowicach.

Policjantka potwierdziła również, że napastnik został już zatrzymany.

Policja ostrzega przed utrudnieniami

Na miejscu wciąż trwają policyjne czynności, występują także utrudnienia w ruchu drogowym.

Jak ostrzegła nadkom. Żubertowska zablokowana jest droga przez skrzyżowanie ulic Siemianowickiej, Mazurskiej i Bożogrobców.

