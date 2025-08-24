"Dziś przed południem 47-letni mężczyzna usłyszał w chorzowskiej prokuraturze zarzut zabójstwa, w związku ze zdarzeniem, które miało miejsce w Chorzowie w piątek" - poinformowała w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Katowicach. Mężczyźnie grozi kara więzienia na czas nie krótszy niż 10 lat, a nawet dożywocie.

"W ocenie prokuratora materiał dowodowy uzasadniał złożenie do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego" - dodano. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Chorzowie.

Atak nożownika w Chorzowie. Zabójca usłyszał zarzuty

Do ataku nożownika doszło w piątek po godzinie 14 na ulicy Siemianowickiej w Chorzowie. 47-letni napastnik ugodził 52-letniego obywatela Ukrainy.

- Mężczyzna zmarł mimo podjętej reanimacji - przekazała w rozmowie z Interią nadkomisarz Magdalena Żubertowska z zespołu prasowego KWP w Katowicach.

Sprawca został obezwładniony i zatrzymany na miejscu przez świadków zderzania, a następnie przekazany w ręce przybyłej na miejsce policji. Badanie przeprowadzone przez funkcjonariuszy potwierdziło, że 47-latek w momencie ataku był pod wpływem alkoholu.

