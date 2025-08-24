Atak nożownika w Chorzowie. Jest decyzja prokuratury

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Zarzut zabójstwa usłyszał 47-letni mężczyzna, który w piątek śmiertelnie ranił nożem w Chorzowie innego mężczyznę. Prokurator złożył również wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.

Atak nożownika w Chorzowie
Atak nożownika w ChorzowieAgencja SEEast News

"Dziś przed południem 47-letni mężczyzna usłyszał w chorzowskiej prokuraturze zarzut zabójstwa, w związku ze zdarzeniem, które miało miejsce w Chorzowie w piątek" - poinformowała w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Katowicach. Mężczyźnie grozi kara więzienia na czas nie krótszy niż 10 lat, a nawet dożywocie.

Zobacz również:

Atak nożownika w Chorzowie
Śląskie

Atak nożownika w Chorzowie. Nie żyje jedna osoba

Agata Sucharska
Agata Sucharska

    "W ocenie prokuratora materiał dowodowy uzasadniał złożenie do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego" - dodano. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Chorzowie.

    Atak nożownika w Chorzowie. Zabójca usłyszał zarzuty

    Do ataku nożownika doszło w piątek po godzinie 14 na ulicy Siemianowickiej w Chorzowie. 47-letni napastnik ugodził 52-letniego obywatela Ukrainy.

    - Mężczyzna zmarł mimo podjętej reanimacji - przekazała w rozmowie z Interią nadkomisarz Magdalena Żubertowska z zespołu prasowego KWP w Katowicach.

    Sprawca został obezwładniony i zatrzymany na miejscu przez świadków zderzania, a następnie przekazany w ręce przybyłej na miejsce policji. Badanie przeprowadzone przez funkcjonariuszy potwierdziło, że 47-latek w momencie ataku był pod wpływem alkoholu.

    Zobacz również:

    Atak nożownika w woj. opolskim
    Opolskie

    Atak nożownika na Opolszczyźnie. Wtargnął do zakładu pracy

    Mateusz Balcerek
    Mateusz Balcerek
    Podwyżka akcyzy i podatku cukrowego. Wójcik w ''Gościu Wydarzeń'': Szukają pieniędzy w kieszeniach PolakówPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze