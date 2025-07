Jak poinformował w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prok. Tomasz Ozimek, chodzi o zdarzenie z 28 kwietnia 2025 roku, kiedy do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie przywieziono 29-letniego mieszkańca pow. częstochowskiego.

W postępowaniu śledczy ustalili też, że w przeszłości, w okresie od sierpnia 2024 r. do lutego 2025 r., Kamil B. wielokrotnie kierował do tej samej lekarki groźby pozbawienia życia.

Po przesłuchaniu prokurator wystąpił do sądu o areszt tymczasowy dla Kamila B., motywując to obawą, że popełni on przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, czym wielokrotnie groził.