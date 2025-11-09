W skrócie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców powiatu żywieckiego z powodu bardzo złej jakości powietrza.

Stężenia pyłów PM10 i PM2,5 w Żywcu znacznie przekraczają normy, osiągając miejscami nawet 515 proc. normy.

IMGW ostrzega także przed gęstymi mgłami i ograniczoną widocznością w wielu województwach.

"Uwaga! Dziś (09.11) zła jakość powietrza (PM10, smog). Unikaj aktywności na zewnątrz i wietrzenia mieszkania" - taką wiadomość otrzymali w niedzielę mieszkańcy powiatu żywieckiego w województwie śląskim.

Żywiec. Alert RCB. Powodem smog

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaapelowało, by w sytuacjach znacznego zanieczyszczenia powietrza zrezygnować ze spacerów czy uprawiania sportu na zewnątrz.

Z danych miasta Żywiec wynika, że niemal na całym terytorium miasta znacząco przekroczone są normy smogu.

Miejscami stężenie pyłów PM10 wynosi 300 proc. normy, natomiast pyłów PM 2,5 nawet 515 proc. normy.

Smog i mgły. IMGW ostrzega

W niedzielę oprócz znacznego zanieczyszczenia powietrza mogą wystąpić również mgły. W wielu miejscach widoczność może wynosić poniżej 200 metrów.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed gęstą mgłą w dziewięciu województwach: zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, północy lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, południowej części świętokrzyskiego i wschodniej części śląskiego oraz województw: zachodnio-pomorskiego, pomorskiego oraz małopolskiego.

Mgły prognozowane są również na poniedziałkowy poranek. W części kraju widoczność będzie wynosiła do 300-400 metrów - informuje IMGW.

