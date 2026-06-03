W skrócie Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało na Śląsku dwie osoby pełniące funkcje publiczne w związku z potencjalną korupcją dotyczącą Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Wcześniej Prokuratura Europejska zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi w związku z podejrzeniem płatnej protekcji.

Zatrzymani to prezes i wiceprezes zarządu spółki zarządzającej środkami unijnymi, którym przedstawiono zarzuty korupcyjne i wobec których zastosowano środki zapobiegawcze.

Śledztwo dotyczy korupcji związanej z modernizacją infrastruktury tramwajowej w metropolii, finansowanej przez Unię Europejską kwotą 1,9 mld złotych.

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Prokuratura Europejska (EPPO) zwróciła się do Sejmu z wnioskiem o uchylenie immunitetu posłowi KO Wojciechowi Królowi. Chodziło o podejrzenie płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej.

EPPO w środę poinformowała o postawieniu zarzutów kolejnym dwóm mężczyznom. - Obu podejrzanym, którzy są wysokimi rangą funkcjonariuszami publicznymi, przedstawiono zarzuty korupcyjne - podał urząd z siedzibą w Luksemburgu.

Prokuratura Europejska stawia zarzuty, CBA zatrzymuje. Akcja na Śląsku

Według Prokuratury Europejskiej wobec obu podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze, w tym dozór policji, a wobec jednego z nich także zawieszenie w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Z kolei Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) powiadomiło, że mężczyźni zostali zatrzymani we wtorek na terenie Chorzowa i Katowic. Są to prezes i wiceprezes zarządu spółki dysponującej środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

- Dziś (w środę - red.) do spółki wpłynęło pismo z Prokuratury Europejskiej, informujące o przedstawieniu dwóm członkom zarządu zarzutów popełnienia przestępstwa. Jeden z nich został zawieszony w wykonywanych obowiązkach. Drugi otrzymał zarzuty niezwiązane z funkcją pełnioną w spółce - poinformował Robert Walczak, rzecznik Tramwajów Śląskich.

Walczak zaznaczył, że od kilku miesięcy w siedzibie Tramwajów Śląskich śledczy nie prowadzili żadnych czynności, a spółka w sprawie ma status pokrzywdzonego. Zapewnił też o współpracy z organami ścigania.

Śląskie. EPPO prowadzi śledztwo ws. modernizacji infrastruktury tramwajowej

Prokuratorskie śledztwo dotyczy podejrzeń o korupcję czynną i bierną w związku z działalnością podmiotu odpowiedzialnego za modernizację infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Inwestycja jest finansowana przez UE kwotą 1,9 mld złotych na lata 2007-27.

W grudniu aresztowano osobę sprawującą ważną funkcję publiczną, która nadal - decyzją sądu - pozostaje w areszcie tymczasowym. Podejrzany miał od 2021 roku przekazywać poufne informacje faworyzowanej firmie, aby zapewnić jej przyznanie kontraktu.

Zebrane dotychczas dowody wskazują na to, że łapówki zostały wypłacone w zamian za zatwierdzenie zawyżonych kosztów lub rozliczenie fikcyjnych prac.

EPPO jest prokuraturą Unii Europejskiej. Odpowiada za prowadzenie dochodzeń, ściganie i kierowanie do sądu spraw dotyczących przestępstw przeciwko interesom finansowym UE. Polska przystąpiła do EPPO w 2024 roku.





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