Akcja CBA na polecenie Prokuratury Europejskiej. Dwie osoby zatrzymane
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało na Śląsku dwie osoby pełniące funkcje publiczne. Akcję przeprowadzono na wniosek Prokuratury Europejskiej. Zarzuty dotyczą potencjalnej korupcji w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wcześniej w związku ze sprawą prokuratura zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej.
W skrócie
- Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało na Śląsku dwie osoby pełniące funkcje publiczne w związku z potencjalną korupcją dotyczącą Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
- Wcześniej Prokuratura Europejska zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi w związku z podejrzeniem płatnej protekcji.
- Zatrzymani to prezes i wiceprezes zarządu spółki zarządzającej środkami unijnymi, którym przedstawiono zarzuty korupcyjne i wobec których zastosowano środki zapobiegawcze.
- Śledztwo dotyczy korupcji związanej z modernizacją infrastruktury tramwajowej w metropolii, finansowanej przez Unię Europejską kwotą 1,9 mld złotych.
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Prokuratura Europejska (EPPO) zwróciła się do Sejmu z wnioskiem o uchylenie immunitetu posłowi KO Wojciechowi Królowi. Chodziło o podejrzenie płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej.
EPPO w środę poinformowała o postawieniu zarzutów kolejnym dwóm mężczyznom. - Obu podejrzanym, którzy są wysokimi rangą funkcjonariuszami publicznymi, przedstawiono zarzuty korupcyjne - podał urząd z siedzibą w Luksemburgu.
Prokuratura Europejska stawia zarzuty, CBA zatrzymuje. Akcja na Śląsku
Według Prokuratury Europejskiej wobec obu podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze, w tym dozór policji, a wobec jednego z nich także zawieszenie w wykonywaniu obowiązków służbowych.
Z kolei Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) powiadomiło, że mężczyźni zostali zatrzymani we wtorek na terenie Chorzowa i Katowic. Są to prezes i wiceprezes zarządu spółki dysponującej środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.
- Dziś (w środę - red.) do spółki wpłynęło pismo z Prokuratury Europejskiej, informujące o przedstawieniu dwóm członkom zarządu zarzutów popełnienia przestępstwa. Jeden z nich został zawieszony w wykonywanych obowiązkach. Drugi otrzymał zarzuty niezwiązane z funkcją pełnioną w spółce - poinformował Robert Walczak, rzecznik Tramwajów Śląskich.
Walczak zaznaczył, że od kilku miesięcy w siedzibie Tramwajów Śląskich śledczy nie prowadzili żadnych czynności, a spółka w sprawie ma status pokrzywdzonego. Zapewnił też o współpracy z organami ścigania.
Śląskie. EPPO prowadzi śledztwo ws. modernizacji infrastruktury tramwajowej
Prokuratorskie śledztwo dotyczy podejrzeń o korupcję czynną i bierną w związku z działalnością podmiotu odpowiedzialnego za modernizację infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Inwestycja jest finansowana przez UE kwotą 1,9 mld złotych na lata 2007-27.
W grudniu aresztowano osobę sprawującą ważną funkcję publiczną, która nadal - decyzją sądu - pozostaje w areszcie tymczasowym. Podejrzany miał od 2021 roku przekazywać poufne informacje faworyzowanej firmie, aby zapewnić jej przyznanie kontraktu.
Zebrane dotychczas dowody wskazują na to, że łapówki zostały wypłacone w zamian za zatwierdzenie zawyżonych kosztów lub rozliczenie fikcyjnych prac.
EPPO jest prokuraturą Unii Europejskiej. Odpowiada za prowadzenie dochodzeń, ściganie i kierowanie do sądu spraw dotyczących przestępstw przeciwko interesom finansowym UE. Polska przystąpiła do EPPO w 2024 roku.