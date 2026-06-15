W skrócie Rada regionu woj. śląskiego odwołała Wojciecha Króla z funkcji w zarządzie KO na wniosek marszałka Wojciecha Saługi, a jego miejsce zajęli Maciej Gramatyka i Maciej Tomczykiewicz.

Prokuratura Europejska podejrzewa Wojciecha Króla o udzielenie płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w GZM i wystąpiła o uchylenie mu immunitetu.

W związku ze śledztwem, dotyczącym przetargów tramwajowych, zarzuty usłyszeli m.in. prezes Tramwajów Śląskich Bolesław K. i członek zarządu Marcin M., a spółka ma status pokrzywdzonego.

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Członek zarządu KO w woj. śląskim i prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński poinformował PAP, że decyzję o odwołaniu Wojciecha Króla rada regionu podjęła na wniosek marszałka woj. śląskiego i przewodniczącego partii w regionie Wojciecha Saługi.

Nowym wiceprzewodniczącym KO w woj. śląskim został prezydent Tychów Maciej Gramatyka. W jego miejsce członkiem zarządu został poseł Maciej Tomczykiewicz.

Sprawa Wojciecha Króla. KO na Śląsku reaguje

Prokuratura Europejska podejrzewa Wojciecha Króla o udzielenie płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wniosek o uchylenie mu immunitetu wystosowała do Sejmu na początku maja.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty początkowo zwrócił się do Prokuratury Europejskiej o usunięcie uchybień formalnych. Po tym, jak zostało to zrobione, na początku czerwca przekazał wniosek do komisji regulaminowej spraw poselskich i immunitetowych.

Wojciech Król jest posłem od 2015 r. W 2024 r. został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. Maciej Gramatyka poinformował PAP, że w poniedziałek nowym skarbnikiem KO w woj. śląskim został Marek Wójcik - wojewoda śląski, były poseł.

Do czasu wyjaśnienia sprawy z udzielania się w strukturach partii, a co za tym idzie z funkcji skarbnika KO w woj. śląskim, zrezygnował Marcin M. - były wiceprezydent Chorzowa i były członek zarządu Tramwajów Śląskich, który usłyszał zarzuty w związku ze śledztwem Prokuratury Europejskiej.

Afera tramwajowa na Śląsku. Marcin M. zrezygnował z funkcji skarbnika KO

Marcin M. poinformował PAP, że zarzuty, które mu przedstawiono, nie dotyczą korupcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej, ale nieprawidłowości w finansowaniu samorządowej kampanii wyborczej.

Śledztwo Prokuratury Europejskiej dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję podczas przetargów na modernizację infrastruktury tramwajowej w GZM. Przewidziane na to wsparcie z funduszy Unii Europejskiej na lata 2021-2027 to 1,9 mld zł.

Jak poinformowała Prokuratura Europejska, w grudniu 2025 r. zatrzymano cztery osoby podejrzane o udział w procederze korupcyjnym. Jeden z podejrzanych - sprawujący ważną funkcję publiczną - został aresztowany.

Od 2021 r. miał przekazywać poufne informacje faworyzowanej firmie, aby zapewnić jej przyznanie kontraktu. Łapówki miały być wypłacane za zatwierdzenie zawyżonych kosztów lub rozliczenie fikcyjnych prac.

Śląsk. Prokuratura Europejska dorowadzi dochodzenie, są zatrzymani

W kwietniu 2026 r. zatrzymano sześć osób, które usłyszały zarzuty korupcyjne. Przeprowadzono przeszukania mieszkań oraz biura poselskiego - zaznaczyła Prokuratura Europejska.

Na początku czerwca Prokuratura Europejska poinformowała o przedstawieniu zarzutów prezesowi Tramwajów Śląskich Bolesławowi K. i członkowi zarządu spółki Marcinowi M. Obaj zostali odwołani ze stanowisk.

Rzecznik Tramwajów Śląskich Robert Walczak wielokrotnie podkreślał, że spółka ma w sprawie status pokrzywdzonego. Zapewniał o współpracy z organami ścigania.

Prokuratura Europejska to niezależny organ Unii Europejskiej. Odpowiada za prowadzenie dochodzeń, ściganie i kierowanie do sądu spraw dotyczących przestępstw przeciwko interesom finansowym UE. Polska przystąpiła do niej w 2024 r. jako 23. kraj członkowski UE.





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