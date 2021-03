Syn pani Ewy z Kuźni Raciborskiej nadużywa alkoholu i środków odurzających. 68-latka przepisała mu mieszkanie, ale sprzedał je, a pieniądze stracił. Obecnie jest bezdomny. Jak donoszą reporterzy Interwencji, mężczyzna regularnie nęka matkę. Tuż przed wizytą telewizji doszło do przykrego incydentu.

Pani Ewa czuje się bezradna

Tuż przed przyjazdem dziennikarzy "Interwencji" syn wyrwał 68-latce klucze do jej mieszkania i zdemolował je. Kobieta czuje się bezradna.

Pani Ewa z Kuźni Raciborskiej od dziesięciu lat jest wdową. Przed śmiercią męża przepisała kawalerkę dorosłemu synowi. Ten w sierpniu ubiegłego roku sprzedał mieszkanie, pieniądze stracił. Aktualnie jest bezdomny.



Mężczyzna nadużywa alkoholu. Według matki jest jeszcze uzależniony od środków odurzających i hazardu. Kobieta ze strachu przed 34-latkiem nie wpuszcza go do mieszkania. Ten mimo wszystko siłą wchodzi do środka. Kilka tygodni temu wspiął się na balkon, wybił okno i wtargnął do środka, a tuż przed przyjazdem "Interwencji" zabrał matce klucze od mieszkania.



- Policjanci interweniowali kilka razy w tej sprawie. Po ostatnich interwencjach prowadzone są dwie sprawy: jedna dotyczy kradzieży kluczy i jest to sprawa o wykroczenie, natomiast druga jest prowadzona w sprawie o przestępstwo, dotyczy zniszczenia mienia - informuje Mirosław Szymański z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.



Matka twierdzi, że syn ją wyzywa i znęca się nad nią, mimo że ona spłaciła jego liczne długi i kupuje mu artykuły pierwszej potrzeby. - Dawałam mu pieniądze, płaciłam za niego długi, a w hazard grał. Spłaciłam za niego ze 40 tys. zł. Wszystko mu kupowałam, nawet teraz mu kupiłam skarpetki, slipki, żeby nie śmierdział - opowiada.

