W skrócie Szpital w Mikołowie, zadłużony na 33 mln zł, zatrudnia lokalnych polityków i urzędników, w tym sekretarza powiatu i wiceburmistrza w radzie nadzorczej.

Prezes placówki wykonuje dodatkowe obowiązki zawodowe, a jej źródła dochodu obejmują pracę w innych szpitalach.

Ordynator publicznie alarmujący o problemach został odsunięty od pracy i skierowany do zwolnienia, a dyrekcja twierdzi, że decyzja nie była związana ze zgłaszaniem uwag.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Akademickie Centrum Zdrowia w Mikołowie działa jako spółka należąca do powiatu mikołowskiego. Na koniec ubiegłego roku jego zadłużenie wynosiło 33 mln zł.

W radzie nadzorczej zasiadają m.in. wiceburmistrz Mikołowa Mateusz Handel oraz radny KO z Tychów Grzegorz Gwóźdź. Starosta Mirosław Duży nie widzi w tym problemu i przekonuje, że do rady trafili ludzie posiadający odpowiednie kompetencje.

W placówce narasta również konflikt z ordynatorem oddziału chorób wewnętrznych Robertem Świderskim, który od miesięcy alarmował o problemach w funkcjonowaniu szpitala.

Mikołów. Politycy zasiadają w radzie nadzorczej szpitala

Mateusz Handel, wiceburmistrz Mikołowa, w ubiegłym roku zarobił 270 tys. zł w urzędzie miasta. Dodatkowo otrzymał 42 tys. zł za zasiadanie w radzie nadzorczej Zakładu Inżynierii Miejskiej oraz 64 tys. zł jako członek rady nadzorczej Akademickiego Centrum Zdrowia.

Pytany przez WP o łączenie funkcji przekonywał, że posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

- Posiadam odpowiednie uprawnienia merytoryczne oraz wykształcenie, które w pełni kwalifikują mnie do tych zadań - powiedział.

Starosta Mirosław Duży przyznał, że wskazał Handela do rady nadzorczej właśnie dlatego, że jest wiceburmistrzem.

- Mikołów nam pomagał milionami, wspiera ten szpital i inne nasze działania inwestycyjne. (...) Ktoś musi w tych radach zasiadać, ale ja przynajmniej nie daję tam ludzi po ogrodnictwie, akwarystyce albo po Collegium "Tumanum" - stwierdził.

Drugim członkiem rady nadzorczej jest radny KO z Tychów Grzegorz Gwóźdź, który jednocześnie kieruje Szpitalem Chorób Płuc w Orzeszu.

Sekretarz powiatu dostał pracę w szpitalu w Mikołowie

Najwięcej kontrowersji - według rozmówców Wirtualnej Polski - budzi zatrudnienie w szpitalu sekretarza powiatu Łukasza Ryguły.

Starosta tłumaczył, że dzięki formalnemu zatrudnieniu urzędnik może mieć dostęp do dokumentów i na bieżąco kontrolować sytuację w placówce.

- On jakby w imieniu zarządu codziennie tam patrzy na ręce im, co się tam dzieje - powiedział Mirosław Duży. Sam starosta również zasiada w radach nadzorczych innych spółek. Przyznał, że propozycje przyjął m.in. ze względów finansowych.

- Panie kochany, to w ogóle są jakieś jaja. Lekarz zarabia 100 tysięcy, a ja zarabiam 11 na rękę - mówił.

Prezes szpitala odpowiada na zarzuty

Wirtualna Polska zwróciła uwagę także na dodatkową aktywność zawodową prezes Akademickiego Centrum Zdrowia Katarzyny Muszak.

Z oświadczenia majątkowego wynika, że zawiesiła działalność gospodarczą, jednak nie wyszczególniła wszystkich źródeł dochodu. W rubryce "inne dochody" wpisała jedynie łączną kwotę 360 tys. zł.

Portal odnalazł ją również na liście pracowników szpitala w Sosnowcu jako pełnomocnika ds. jakości.

Pytana o współpracę z innymi placówkami Muszak nie wskazała ich wprost. Oświadczyła jedynie, że rada nadzorcza wyraziła zgodę na wykonywanie działalności eksperckiej i doradczej, o ile nie ma ona charakteru konkurencyjnego wobec szpitala w Mikołowie.

Podkreśliła także, że właściciel spółki nie stwierdził uchybień w wykonywaniu przez nią obowiązków.

Ordynator szpitala alarmował o problemach. Ma zostać zwolniony

Ordynator oddziału chorób wewnętrznych Robert Świderski od miesięcy wskazywał na problemy w funkcjonowaniu placówki.

Twierdził, że tomograf przez ponad miesiąc nie działał, a pacjentów trzeba było wozić do innych szpitali. Mówił także o opóźnieniach w badaniach histopatologicznych oraz nieuregulowanych płatnościach za część usług medycznych.

Prezes Katarzyna Muszak odrzuciła te zarzuty, zapewniając, że diagnostyka obrazowa była zabezpieczona, a transport pacjentów nie był uzależniony od rozliczeń z wykonawcami.

Lekarz twierdzi jednak, że po zgłaszaniu nieprawidłowości został oddelegowany do pracy w POZ, otrzymał naganę, a następnie prezes skierowała do związków zawodowych wniosek o rozwiązanie z nim umowy.

Według Muszak działania wobec ordynatora nie miały związku ze zgłaszaniem uwag dotyczących funkcjonowania szpitala, lecz wynikały z oceny organizacji pracy i realizacji obowiązków.

Starosta: Szpitala nie stać na takiego specjalistę

Mirosław Duży, pytany o konflikt, podkreślał kompetencje Roberta Świderskiego, ale jednocześnie sugerował, że szpital nie jest w stanie utrzymać takiego lekarza.

- Pan doktor to jest taki Messi albo Ronaldo, który jest w klubie A-klasowym. Po prostu naszego szpitala nie stać na takiego wybitnego specjalistę - powiedział.

Ordynator odpowiedział, że takie podejście oznaczałoby, iż mieszkańcy mniejszych miejscowości nie powinni mieć dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej. Jak przekazał Wirtualnej Polsce, jego miesięczne wynagrodzenie w szpitalu wynosi około 29-33 tys. zł netto.





Petru w "Graffiti": Ustawa, która miała chronić pracownika, stawia go w gorszej sytuacji Polsat News